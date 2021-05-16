Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме

Нью-Йорк, 16 мая. Жители Крыма не жалеют о воссоединении с РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, жители полуострова сделали свой выбор при определенных обстоятельствах, которые создала Украина. Киев сделал все, чтобы оттолкнуть от себя крымчан. Полянский добавил, что граждане ни о чем не сожалеют. В этом может убедиться каждый желающий, поскольку регион является открытым.

«Мы совершенно ясно дали понять, что вопрос Крыма закрыт», — заявил зампостпред России при ООН.

Однако Украина и страны Запада отказываются слушать все, что идет вразрез с их идеологическими установками в вопросах, которые касаются полуострова, заключил дипломат.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что реакция западных делегаций в ходе неформального заседания СБ ООН на преступления националистов на Украине оставила у дипломатов из России негативное мнение.