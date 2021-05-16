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16 мая 19:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
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Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря

Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Пекин, 16 мая. Военно-морской флот России дал жесткий ответ на действия ВМС США в Черном море, вынудив американский корабль покинуть регион, заявили эксперты из Китая.

Вашингтон резко повысил количество провокаций у российских границ после того, как новым лидером Соединенных Штатов стал Джо Байден, что еще больше осложнило отношения между Россией и США, отметили аналитики издания Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Особенная активность американцев наблюдается в районе Черного моря, что весьма сильно досаждает россиянам, уверены эксперты.

Американское военное руководство впервые с 2008 года направило в регион корабль Береговой охраны США USCGC Hamilton, напомнили авторы статьи. По их словам, Россия не могла не обратить внимание на подобные действия заокеанских «гостей», ввиду чего моряков из Соединенных Штатов ждал жесткий ответ, который заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря.

«Россия очень быстро отреагировала на угрозу со стороны американцев. Россияне, будучи боевой нацией, умеют действовать жестко, когда этого требует ситуация», — констатировали журналисты из Китая.

Командование Военно-морского флота России провело в Черном море крупные военные учения одновременно с визитом американского корабля. Примечательно, что в маневрах был задействован один из самых мощных российских крейсеров «Москва». По словам аналитиков, экипаж USCGC Hamilton не ожидал появления на учениях этого корабля, ввиду чего уже через несколько дней корабль ВМС США в спешке покинул регион.

Ранее жители Украины не на шутку перепугались из-за российского корабля вблизи Одессы, раскритиковав Киев из-за неспособности защитить морские рубежи государства.

россия учения черное море вмф рф вмс сша sohu hamilton
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