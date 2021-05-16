Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря

Пекин, 16 мая. Военно-морской флот России дал жесткий ответ на действия ВМС США в Черном море, вынудив американский корабль покинуть регион, заявили эксперты из Китая.

Вашингтон резко повысил количество провокаций у российских границ после того, как новым лидером Соединенных Штатов стал Джо Байден, что еще больше осложнило отношения между Россией и США, отметили аналитики издания Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Особенная активность американцев наблюдается в районе Черного моря, что весьма сильно досаждает россиянам, уверены эксперты.

Американское военное руководство впервые с 2008 года направило в регион корабль Береговой охраны США USCGC Hamilton, напомнили авторы статьи. По их словам, Россия не могла не обратить внимание на подобные действия заокеанских «гостей», ввиду чего моряков из Соединенных Штатов ждал жесткий ответ, который заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря.

«Россия очень быстро отреагировала на угрозу со стороны американцев. Россияне, будучи боевой нацией, умеют действовать жестко, когда этого требует ситуация», — констатировали журналисты из Китая.

Командование Военно-морского флота России провело в Черном море крупные военные учения одновременно с визитом американского корабля. Примечательно, что в маневрах был задействован один из самых мощных российских крейсеров «Москва». По словам аналитиков, экипаж USCGC Hamilton не ожидал появления на учениях этого корабля, ввиду чего уже через несколько дней корабль ВМС США в спешке покинул регион.

Ранее жители Украины не на шутку перепугались из-за российского корабля вблизи Одессы, раскритиковав Киев из-за неспособности защитить морские рубежи государства.