Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые

Псков, 16 мая. Глава Псковской области Михаил Ведерников впервые приготовил плов и поделился этим со своими подписчиками на странице в социальной сети Instagram.

Губернатор отметил, что блюдо получилось очень вкусным. Он выразил намерение продолжать оттачивать мастерство. Интернет-пользователи оставили комментарии под публикацией, где написали, что впервые приготовленный главой региона плов выглядит крайне аппетитно.

«Первый блин не комом! Получилось очень вкусно», — написал Ведерников.

Плов с добавлением куркумы может оказать полезное воздействие на организм. В сочетании с мясом эта приправа способна предотвращать воспаления, которые могут привести к раку желудка, рассказала диетолог Елена Соломатина. Процесс пищеварения также может нормализовать красный перец чили.