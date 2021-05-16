Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США

Нью-Йорк, 16 мая. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) начала подготовку к увеличению добычи нефти для последующего экспорта, пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, Иран возобновит экспорт углеводородов в случае достижения договоренности по отмене санкций США. Страна сможет вернуться на уровень добычи в 4 млн баррелей в сутки в течение трех месяцев.

Однако для возобновления экспорта в прежних объемах есть несколько препятствий. Многие покупатели после долгого перерыва все равно могут отнестись пассивно к появлению на рынке иранской нефти. По словам бывшего представителя NIOC Мохаммада Али Хатиби, возвращение Ирана скорее будет постепенным, нежели быстрым. Он добавил, что еще одним негативным фактором может быть пониженный спрос на нефть из-за пандемии.

Ливанский телеканал al-Mayadeen ранее сообщил, что Вашингтон может разморозить до 7 млрд долларов иранских активов в рамках сделки по обмену задержанными гражданами. Подобные переговоры представители Ирана также ведут и с Великобританией.