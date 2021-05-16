Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции

Нью-Йорк, 16 мая. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский уверен, что западные организации должны отреагировать на притеснение Киевом политической оппозиции Украины.

Полянский в интервью журналистам RT заявил, что украинские власти в начале остановили «рупоры оппозиции» — телевизионные каналы. Потом Киев начал кампанию по дискриминации русского языка на Украине.

«Опять же это происходит прямо под носом у наших западных коллег, у ОБСЕ, у мониторинговой миссии. Они должны высказаться на этот счет и назвать вещи своими именами. Это нападение на оппозицию», — сказал Полянский.

Он считает, что правящую верхушку Незалежной очень беспокоит набирающая силу политическая оппозиция страны.

Дмитрий Полянский ранее прокомментировал итоги неформального заседания СБ ООН, посвященного преступлениям националистов на Украине.