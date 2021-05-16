Золото выросло в цене на фоне падения доллара

Нью-Йорк, 16 мая. Котировки драгоценного металла росли на торгах в связи с ослаблением позиций американской валюты.

Вышедшая в Соединенных Штатах статистика оказала негативное влияние на доллар, но повысила стоимость благородного металла. Об этом пишет «Прайм».

Данные биржи Comex в Нью-Йорке продемонстрировали подорожание фьючерсов золота на июнь на 0,73%. Они увеличились на 133,35 доллара, достигнув значения в 1837,35 доллара за тройскую унцию. Фьючерс серебра на июль также вырос в цене. Он показал динамику в 1,51%, добравшись до 27,468 доллара за унцию.

Повышение стоимости золота также было спровоцировано публикацией неутешительной статистики по экономике США, где роста розничных продаж не состоялось, а уровень промышленного производства вырос всего на 0,7% вместо ожидаемых 1%. Индекс доллара ослаб на 0,51% и составил 90,29 пункта. Эксперты отмечают, что пониженный доллар позволяет приобретать золото в другой валюте по более выгодным ценам.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Переход недавно оценил золото с точки зрения вложения в него сбережений. Он пришел к выводу, что стоимость драгметалла будет расти в долгосрочной перспективе.