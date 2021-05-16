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16 мая 19:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
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Все новости

Золото выросло в цене на фоне падения доллара

Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 16 мая. Котировки драгоценного металла росли на торгах в связи с ослаблением позиций американской валюты.

Вышедшая в Соединенных Штатах статистика оказала негативное влияние на доллар, но повысила стоимость благородного металла. Об этом пишет «Прайм».

Данные биржи Comex в Нью-Йорке продемонстрировали подорожание фьючерсов золота на июнь на 0,73%. Они увеличились на 133,35 доллара, достигнув значения в 1837,35 доллара за тройскую унцию. Фьючерс серебра на июль также вырос в цене. Он показал динамику в 1,51%, добравшись до 27,468 доллара за унцию.

Повышение стоимости золота также было спровоцировано публикацией неутешительной статистики по экономике США, где роста розничных продаж не состоялось, а уровень промышленного производства вырос всего на 0,7% вместо ожидаемых 1%. Индекс доллара ослаб на 0,51% и составил 90,29 пункта. Эксперты отмечают, что пониженный доллар позволяет приобретать золото в другой валюте по более выгодным ценам.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Переход недавно оценил золото с точки зрения вложения в него сбережений. Он пришел к выводу, что стоимость драгметалла будет расти в долгосрочной перспективе.

золото курс доллара статистика по США
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