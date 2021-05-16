Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме

Махачкала, 16 мая. В Дагестане местные жители сняли на видео крокодила в одном из водоемов. Авторы ролика утверждают, что животное завела пожилая женщина.

На распространяемом в Сети видео показан крокодил, который передвигается в небольшом водоеме и что-то ест. При этом автор ролика говорит, что рептилия появилась у жительницы Кизилюртовского района республики.

«У бабушки дома крокодил завелся. В простой дагестанской речке», — отмечает голос за кадром на видео, опубликованном в Instagram-сообществе tut.dagestan.ru.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане вышла новая редакция Красной книги. В нее попали около 500 позиций, при этом были исключены более 50 видов животных и растений.