Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют

Санкт-Петербург, 16 мая. Шопинг в ТЦ «Мега Дыбенко» в городе Кудрово прервала эвакуация. Охрана попросила посетителей и сотрудников покинуть здание. Магазины временно не работают.

О произошедшем в социальных сетях рассказали местные жители. По их словам, люди столпились на парковке комплекса. Причина эвакуации в настоящий момент уточняется.

Не исключено, что в здании обнаружили бесхозную сумку или лжеминер сообщил о якобы заложенной бомбе. Сотрудники экстренных служб проверят все помещения, после торговый центр вернется к работе.