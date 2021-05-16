МИД Китая пригласил Палестину и Израиль провести прямые переговоры

Пекин, 16 мая. Китай приглашает Палестину и Израиль для проведения прямых переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Ван И.

По его словам, необходимо срочно прекратить огонь и остановить насилие на Ближнем Востоке. Кроме того, ООН следует добиться скорейшей деэскалации конфликта. Ван И подчеркнул, что конструктивный диалог и концепция «Два государства для двух народов» позволит обеспечить урегулирование ситуации.

Ранее Ван И назвал вывод войск США из Афганистана поспешным. Он считает, что это может привести к новому обострению в регионе.