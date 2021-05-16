Армен Гаспарян высказался об акции протеста Рашкина и о его «позорных» идеях

Российский журналист и радиоведущий, общественный деятель Армен Гаспарян высказался об акции протеста депутата Госдумы Валерия Рашкина и о его «позорных» идеях.

Сегодня возле здания МГУ прошла массовая акция протеста, устроенная коммунистами. В лице ключевого участника и организатора выступил депутат Рашкин. Поводом для проведения митинга стало недовольство законопроектом о просветительской деятельности. По всей видимости, чиновник и его соратники используют любой повод, чтобы повысить свои рейтинги перед выборами в Госдуму. По мнению Гаспаряна, подобные идеи и решения оскверняют саму идею КПРФ.

«Этот человек является самым главным осквернителем коммунистической партии РФ. У меня дед не дожил совсем чуть-чуть до 50-летия в партии, чуть-чуть ему не хватило. В эпоху перестройки к нему приходили молодые члены партии, он им говорил, что эта пена пройдет, а идея должна оставаться», — говорит общественник.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

По факту, состоявшийся митинг коммунистов был больше похож на некую кампанию для привлечения внимания СМИ и получения грязного хайпа. Один из учащихся университета публично заявил, что Рашкин и его соратники обманули собравшихся, устроив политическое мероприятие в поддержку партии перед выборами.

Выступление студента так «тронуло» коммунистов за живое, что заместитель Рашкина Павел Тарасов с кулаками обрушился на оратора. Спасти «правдоруба» помогла полиция. Хоть и махал депутат своим удостоверением перед лицами правоохранителей, корочка от нарушений не оградила. Вывод напрашивается сам собой: «красные» просто не хотят слышать правду, потому что она, мягко говоря, не очень сказывается на их предвыборных рейтингах.

Эти события в разговоре с корреспондентом ФАН журналист Гаспарян не смог назвать иначе как «тотальный позор».

«Я смотрю на таких, как Рашкин, и понимаю, что идеи никакой не осталось вообще, а есть только бесконечная пена, бесконечный позор. И когда эти люди начинают о чем-то говорить — просто противно. Больше мне сказать нечего по поводу господина Рашкина и всех его «чудеснейших» идей. Это просто тотальный позор», — заявил Гаспарян.

В общественно-политической среде Армен Гаспарян не единственный, кто недоволен нынешней политикой партии коммунистов. Так, совсем недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не только закрыть КПРФ, но и внести фракцию в список антигосударственных объединений.