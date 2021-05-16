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16 мая 20:36
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новостей
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
20:18
Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
20:16
Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
20:14
Политика
Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране
20:13
Экономика
Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным
20:08
Шоу-бизнес
Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино
20:07
Технологии
Ученые из США создали робота с уникальной рукой-щеткой для волос
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Армен Гаспарян высказался об акции протеста Рашкина и о его «позорных» идеях

Общество
Армен Гаспарян высказался об акции протеста Рашкина и о его «позорных» идеях
instagram.com  /  @asgasparyan / @rashkinv

Российский журналист и радиоведущий, общественный деятель Армен Гаспарян высказался об акции протеста депутата Госдумы Валерия Рашкина и о его «позорных» идеях.

Сегодня возле здания МГУ прошла массовая акция протеста, устроенная коммунистами. В лице ключевого участника и организатора выступил депутат Рашкин. Поводом для проведения митинга стало недовольство законопроектом о просветительской деятельности. По всей видимости, чиновник и его соратники используют любой повод, чтобы повысить свои рейтинги перед выборами в Госдуму. По мнению Гаспаряна, подобные идеи и решения оскверняют саму идею КПРФ.

«Этот человек является самым главным осквернителем коммунистической партии РФ. У меня дед не дожил совсем чуть-чуть до 50-летия в партии, чуть-чуть ему не хватило. В эпоху перестройки к нему приходили молодые члены партии, он им говорил, что эта пена пройдет, а идея должна оставаться», — говорит общественник.

Армен Гаспарян высказался об акции протеста Рашкина и о его «позорных» идеях
duma.gov.ru  / Государственная Дума РФ

По факту, состоявшийся митинг коммунистов был больше похож на некую кампанию для привлечения внимания СМИ и получения грязного хайпа. Один из учащихся университета публично заявил, что Рашкин и его соратники обманули собравшихся, устроив политическое мероприятие в поддержку партии перед выборами.

Выступление студента так «тронуло» коммунистов за живое, что заместитель Рашкина Павел Тарасов с кулаками обрушился на оратора. Спасти «правдоруба» помогла полиция. Хоть и махал депутат своим удостоверением перед лицами правоохранителей, корочка от нарушений не оградила. Вывод напрашивается сам собой: «красные» просто не хотят слышать правду, потому что она, мягко говоря, не очень сказывается на их предвыборных рейтингах.          

Эти события в разговоре с корреспондентом ФАН журналист Гаспарян не смог назвать иначе как «тотальный позор».     

«Я смотрю на таких, как Рашкин, и понимаю, что идеи никакой не осталось вообще, а есть только бесконечная пена, бесконечный позор. И когда эти люди начинают о чем-то говорить — просто противно. Больше мне сказать нечего по поводу господина Рашкина и всех его «чудеснейших» идей. Это просто тотальный позор», — заявил Гаспарян.

В общественно-политической среде Армен Гаспарян не единственный, кто недоволен нынешней политикой партии коммунистов. Так, совсем недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не только закрыть КПРФ, но и внести фракцию в список антигосударственных объединений.   

кпрф митинг рашкин гаспарян коммунисты
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Все новости / Общество / Армен Гаспарян высказался об акции протеста Рашкина и о его «позорных» идеях
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