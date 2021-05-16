Израиль обвинил движение ХАМАС в умышленном провоцировании кризиса в секторе Газа

Нью-Йорк, 16 мая. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что движение ХАМАС намеренно провоцирует кризис в секторе Газа.

По его словам, руководство ХАМАС пытается сохранить свою власть, поэтому провоцирует обострение конфликта. Он также добавил, что движение наносит ракетные удары по территории Израиля, прикрываясь мирными жителями. Эрдан подчеркнул, что Израиль будет предпринимать все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих граждан и «остановить агрессию».

«Сейчас ситуация обстоит таким образом: на нас идет массированное, ничем не спровоцированное нападение ХАМАС. Оно началось не из-за каких-то инцидентов с участием Израиля, но из-за внутренней политической борьбы между палестинцами. Это нападение заставило Израиль защищать своих граждан», — сказал он.

Ранее стало известно, что в результате ракетных ударов из сектора Газа по Израилю погибли десять человек, еще более 650 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.