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16 мая 19:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют
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Специалисты рассказали о главной проблеме электромобилей в России

Экономика
Специалисты рассказали о главной проблеме электромобилей в России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 16 мая. Повышение продаж электромобилей зафиксировано в России. Специалисты проанализировали рыночную ситуацию и оценили все существующие проблемы.

Основная проблема электромобилей в России заключается в малочисленности транспортных средств. Согласно статистике, всего 11 тысяч таких автомобилей были зарегистрированы в прошлом году. По оценкам аналитиков, рынок электрокаров через три года вырастет до 100 млрд рублей. В настоящее время показатель находится на уровне 2 млрд рублей, передает Car.ru.

Любой электромобиль можно заряжать от домашней розетки. Зимой аккумулятор работает значительно хуже. Кроме того, автомобилистов может смутить повышенная стоимость агрегата. Если россияне планируют приобрести подержанный электромобиль до 1 млн рублей, необходимо заранее подготовиться к праворульной подержанной машине.

Ранее сообщалось, что объем реализации электромобилей производителя Tesla в Китае снизился в прошлом месяце на фоне усиления критики в адрес американской корпорации.

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