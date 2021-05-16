Специалисты рассказали о главной проблеме электромобилей в России

Москва, 16 мая. Повышение продаж электромобилей зафиксировано в России. Специалисты проанализировали рыночную ситуацию и оценили все существующие проблемы.

Основная проблема электромобилей в России заключается в малочисленности транспортных средств. Согласно статистике, всего 11 тысяч таких автомобилей были зарегистрированы в прошлом году. По оценкам аналитиков, рынок электрокаров через три года вырастет до 100 млрд рублей. В настоящее время показатель находится на уровне 2 млрд рублей, передает Car.ru.

Любой электромобиль можно заряжать от домашней розетки. Зимой аккумулятор работает значительно хуже. Кроме того, автомобилистов может смутить повышенная стоимость агрегата. Если россияне планируют приобрести подержанный электромобиль до 1 млн рублей, необходимо заранее подготовиться к праворульной подержанной машине.

Ранее сообщалось, что объем реализации электромобилей производителя Tesla в Китае снизился в прошлом месяце на фоне усиления критики в адрес американской корпорации.