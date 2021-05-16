Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля

Мужчина, подозреваемый в убийстве и изнасиловании ребенка в Нижегородской области, помещен под стражу.

Балахинский суд Нижегородской области до 12 июля оставил под стражей мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка. Его причастность к преступлению установили менее, чем за сутки. 49-летний мужчина по прозвищу Чикатило дал признательные показания.

«Он признал свою вину в полном объеме, дал последовательные признательные подробные показания. <…> Разумеется, проверяется на причастность к другим преступлениям как в нашем с вами регионе, так и в других регионах Российской Федерации», — сказала Наталья Кузнецова, сотрудник СУ СК России по Нижегородской области.

В ходе следствия установлено, что 49-летний мужчина напал на 12-летнюю девочку возле поселка Козино Балахнинского района Нижегородской области. Предполагается, что Чикатило вел ее прямо от школы, а также выслеживал два дня до совершения нападения. На теле ребенка обнаружили три ножевых ранения, а также следы изнасилования.

Нижегородский Чикатило приобрел свое прозвище в тюрьме, где уже был четыре раза. С момента последнего освобождения прошло пять лет, а первый раз он угодил за решетку будучи еще подростком.