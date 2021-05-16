Врач посоветовала не есть курицу и йогурты на пляже

Москва, 16 мая. Некоторые продукты не подходят для употребления на пляже или во время пикника. Такое заявление сделала врач Вера Павлова.

Вареная курица, сало, мясо, а также копченая и соленая рыба категорически не подходят для употребления на природе в жару. Продукты с начинкой из творога или белкового крема также не стоит брать с собой на пикник летом. Купленная у пляжных торговцев еда также может быть плохого качества, предупредила врач.

Продукты для уличного перекуса в жаркую погоду лучше всего покупать в ближайшем крупном магазине. Вымытые фрукты, галетное печенье и питьевая вода лучше всего подходят для употребления на природе летом, подсказала Павлова в эфире радио «Спутник в Крыму».

Прием и приготовление пищи на природе всегда сопровождаются риском. Долго пролежавшая на солнце еда может стать источником пищевой инфекции, предупредил врач-инфекционист Илья Акинфиев.