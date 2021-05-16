Алексей Журавлев завершил визит в Псковскую область в Порхове

Порхов, 16 мая. Вместе с руководителями региональных отделений партии в Псковской и Новгородской областях политик отдал дань уважения воинам-освободителям у памятника «Воинская слава», после чего совершил прогулку по городу.

Жители Порхова узнавали депутата Госдумы и сами подходили его поприветствовать. Они жаловались на разбитые дороги даже в центре города.

«Стыдно за такое состояние дорог. Городу, региону, людям нужны перемены», — сказал Алексей Журавлев.

Федеральное агентство новостей /

Открытая, честная позиция лидера «Родины» приносит результаты. Например, только вчера псковитяне пожаловались Алексею Журавлеву на недоступность льготных путевок в детские лагеря, как уже сегодня в Пскове выделили полмиллиона рублей на финансирование этого направления.

«Я давно не верю в совпадения, но я верю, что в наших силах навести порядок. Мы прислушиваемся к жителям, а потому знаем, как это сделать», — отметил парламентарий.

Жители Порхова сообщили и о надеждах, возлагаемых на нового главу района, при этом оценили прошлого руководителя как достаточно компетентного специалиста. Алексей Журавлев выслушал буквально каждого и пообещал, что будет добиваться решения озвученных проблем на всех уровнях.