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16 мая 19:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют
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Алексей Журавлев завершил визит в Псковскую область в Порхове

Общество
Алексей Журавлев завершил визит в Псковскую область в Порхове
Федеральное агентство новостей  / 

Порхов, 16 мая. Вместе с руководителями региональных отделений партии в Псковской и Новгородской областях политик отдал дань уважения воинам-освободителям у памятника «Воинская слава», после чего совершил прогулку по городу.

Жители Порхова узнавали депутата Госдумы и сами подходили его поприветствовать. Они жаловались на разбитые дороги даже в центре города.

«Стыдно за такое состояние дорог. Городу, региону, людям нужны перемены», — сказал Алексей Журавлев. 

Алексей Журавлев завершил визит в Псковскую область в Порхове
Федеральное агентство новостей  / 

Открытая, честная позиция лидера «Родины» приносит результаты. Например, только вчера псковитяне пожаловались Алексею Журавлеву на недоступность льготных путевок в детские лагеря, как уже сегодня в Пскове выделили полмиллиона рублей на финансирование этого направления.

«Я давно не верю в совпадения, но я верю, что в наших силах навести порядок. Мы прислушиваемся к жителям, а потому знаем, как это сделать», — отметил парламентарий.

Жители Порхова сообщили и о надеждах, возлагаемых на нового главу района, при этом оценили прошлого руководителя как достаточно компетентного специалиста. Алексей Журавлев выслушал буквально каждого и пообещал, что будет добиваться решения озвученных проблем на всех уровнях.

родина журавлев псковская область порхов
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