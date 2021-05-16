Лена Миро едко высказалась об Ольге Бузовой после срочной госпитализации певицы

Москва, 16 мая. Блогер Лена Миро высмеяла поющую телеведущую Ольгу Бузову, которая чуть больше недели вела «траурный репортаж» из больницы, а сейчас уже вовсю скачет в полуголом виде на сцене.

В начале мая звезда «Дома-2» была экстренно госпитализирована. В больнице ей сделали срочную операцию. Однако, что именно случилось с певицей, неизвестно. Сама Ольга Бузова заявила, что стала очень суеверной, поэтому не будет раскрывать свой диагноз. В своем Instagram-аккаунте она показывала перебинтованные ступни ног, капельницы с растворами и жаловалась на плохое самочувствие после наркоза.

Некоторые пользователи Сети заподозрили артистку в пиаре на «тяжелой болезни». Лена Миро тоже не верит звезде, которая вернулась к активной жизни буквально через пару дней после операции. На днях Бузова дала большой концерт в Екатеринбурге, на котором поразила зрителей своей энергией. По словам Миро, люди, которые действительно перенесли хирургическое вмешательство, не скачут задорно по сцене в течении пары часов.

«Бузовой оперировали что-то такое, что не мешает концертной деятельности. Ну, не знаю что — может, волосы на ногах удалили? Или ногти под наркозом стригли?» — едко высказалась блогер.

Телеведущая, юрист и правозащитница Катя Гордон также негативно высказалась о певице Бузовой. Ее возмутило поведение исполнительницы хита «Мало половин», скрывшей от публики причину своей госпитализации. По ее мнению, тайну из своей операции звезда сделала вместе с пиар-менеджером.