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16 мая 19:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют
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Лена Миро едко высказалась об Ольге Бузовой после срочной госпитализации певицы

Шоу-бизнес
Лена Миро едко высказалась об Ольге Бузовой после срочной госпитализации певицы
vk.com  /  Лена Миро

Москва, 16 мая. Блогер Лена Миро высмеяла поющую телеведущую Ольгу Бузову, которая чуть больше недели вела «траурный репортаж» из больницы, а сейчас уже вовсю скачет в полуголом виде на сцене.

В начале мая звезда «Дома-2» была экстренно госпитализирована. В больнице ей сделали срочную операцию. Однако, что именно случилось с певицей, неизвестно. Сама Ольга Бузова заявила, что стала очень суеверной, поэтому не будет раскрывать свой диагноз. В своем Instagram-аккаунте она показывала перебинтованные ступни ног, капельницы с растворами и жаловалась на плохое самочувствие после наркоза.

Некоторые пользователи Сети заподозрили артистку в пиаре на «тяжелой болезни». Лена Миро тоже не верит звезде, которая вернулась к активной жизни буквально через пару дней после операции. На днях Бузова дала большой концерт в Екатеринбурге, на котором поразила зрителей своей энергией. По словам Миро, люди, которые действительно перенесли хирургическое вмешательство, не скачут задорно по сцене в течении пары часов.

«Бузовой оперировали что-то такое, что не мешает концертной деятельности. Ну, не знаю что — может, волосы на ногах удалили? Или ногти под наркозом стригли?» — едко высказалась блогер.

Телеведущая, юрист и правозащитница Катя Гордон также негативно высказалась о певице Бузовой. Ее возмутило поведение исполнительницы хита «Мало половин», скрывшей от публики причину своей госпитализации. По ее мнению, тайну из своей операции звезда сделала вместе с пиар-менеджером.

здоровье бузова певица лена миро
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Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро едко высказалась об Ольге Бузовой после срочной госпитализации певицы
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