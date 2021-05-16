Глава МВД Чехии обвинил в клевете написавших о его планах посетить РФ журналистов

Прага, 16 мая. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек обратился в правоохранительные органы страны в связи с публикацией одного из сетевых изданий республики.

Речь идет о СМИ «Список». Сетевое издание 4 мая опубликовало материал, в котором утверждалось, что Гамачек намерен посетить Россию и «замять» инцидент на складе боеприпасов во Врбетице в обмен на поставку препарата «Спутник V».

Глава МВД Чехии считает, что «Список» таким образом совершил уголовное преступление. Гамачек обвинил издание в клевете и распространении заведомо ложной информации с целью посеять панику. Вице-премьер намерен потребовать от «Списка» выплаты в размере 10 млн крон в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб, сообщает один из местных телеканалов.

Ранее сообщалось, что Правительство России включило Чехию в список недружественных государств.