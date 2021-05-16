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16 мая 19:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют
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Глава МВД Чехии обвинил в клевете написавших о его планах посетить РФ журналистов

Политика
Глава МВД Чехии обвинил в клевете написавших о его планах посетить РФ журналистов
pixabay.com

Прага, 16 мая. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек обратился в правоохранительные органы страны в связи с публикацией одного из сетевых изданий республики.

Речь идет о СМИ «Список». Сетевое издание 4 мая опубликовало материал, в котором утверждалось, что Гамачек намерен посетить Россию и «замять» инцидент на складе боеприпасов во Врбетице в обмен на поставку препарата «Спутник V».

Глава МВД Чехии считает, что «Список» таким образом совершил уголовное преступление. Гамачек обвинил издание в клевете и распространении заведомо ложной информации с целью посеять панику. Вице-премьер намерен потребовать от «Списка» выплаты в размере 10 млн крон в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб, сообщает один из местных телеканалов.

Ранее сообщалось, что Правительство России включило Чехию в список недружественных государств.

чехия гамачек Спутник V
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Все новости / Политика / Глава МВД Чехии обвинил в клевете написавших о его планах посетить РФ журналистов
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