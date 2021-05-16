Ростовские власти выделят 47 млн рублей на ремонт тротуаров

Ростов-на-Дону, 16 мая. На ремонт ростовских тротуаров в этом году направят 47 млн рублей. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По его словам, 13 млн из этой суммы пойдет на оперативное устранение деформации тротуарных участков, по жалобам ростовчан. Оставшиеся 34 млн направят на ремонт тротуаров, расположенных в наиболее проходимых местах.

«Наша задача привести улично-дорожную сеть в порядок», — сказал Алексей Логвиненко.

Капитальный ремонт тротуаров затронет многие улицы, среди которых: Мурманская, Штахановского, Петрожицкого, Горсоветская, Совхозная, Доватора, Таганрогская, Платона Кляты, переулок Строительный и проспект Стачки.

По данным пресс-службы городской администрации, в настоящий момент идет подготовка конкурсной документации по этим объектам.

В своих комментариях ростовчане выразили надежду, что помимо тротуаров было бы неплохо отреставрировать исторический центр города, навести чистоту и уделить больше внимания озеленению пешеходных зон.

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