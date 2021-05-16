Финалист «Маски» Тимур Батрутдинов показал репетицию номера, который не попал в эфир шоу

Москва, 16 мая. Комик Тимур Батрутдинов, выступавший в костюме Зайца во втором сезоне шоу «Маска», показал номер, который так и не вышел в эфир.

Батрутдинов стал одним из четырех участников, дошедших до финала второго сезона «Маски». Шоумен выбыл на первом этапе, а победителем в итоге стал певец Jony, скрывавшийся в костюме Крокодила. На своей странице в Instagram финалист проекта выложил видео, на котором он в костюме Зайца исполняет песню «Лучшее в тебе» группы «Гости из будущего».

«По многочисленным просьбам выкладываю видео репетиции номера, не вошедшего в финальное выступление Зайца», — написал под кадрами Батрутдинов.

Артист отметил, что может записать и выпустить песню отдельно, если она понравится его поклонникам. Подписчики юмориста высоко оценили его номер, не попавший в эфир.

«Жаль, что мы не услышали ее в финале. Но спасибо вам огромное»; «Почему, ну, почему ее не показали в эфире?! Это лучшее!!! Браво!»; «Пойте, у вас, Тимур, классный тембр, голос необыкновенный», — написали восхищенные комментаторы.

Создатели «Маски» уже продлили проект на третий сезон в связи с высокими рейтингами. Продюсер шоу Юлия Сумачева ранее поделилась некоторыми деталями о новом сезоне проекта.