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16 мая 19:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют
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Финалист «Маски» Тимур Батрутдинов показал репетицию номера, который не попал в эфир шоу

Шоу-бизнес
Финалист «Маски» Тимур Батрутдинов показал репетицию номера, который не попал в эфир шоу
wikipedia.org  /  Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Москва, 16 мая. Комик Тимур Батрутдинов, выступавший в костюме Зайца во втором сезоне шоу «Маска», показал номер, который так и не вышел в эфир.

Батрутдинов стал одним из четырех участников, дошедших до финала второго сезона «Маски». Шоумен выбыл на первом этапе, а победителем в итоге стал певец Jony, скрывавшийся в костюме Крокодила. На своей странице в Instagram финалист проекта выложил видео, на котором он в костюме Зайца исполняет песню «Лучшее в тебе» группы «Гости из будущего».

«По многочисленным просьбам выкладываю видео репетиции номера, не вошедшего в финальное выступление Зайца», — написал под кадрами Батрутдинов.

Артист отметил, что может записать и выпустить песню отдельно, если она понравится его поклонникам. Подписчики юмориста высоко оценили его номер, не попавший в эфир.

«Жаль, что мы не услышали ее в финале. Но спасибо вам огромное»;

«Почему, ну, почему ее не показали в эфире?! Это лучшее!!! Браво!»;

«Пойте, у вас, Тимур, классный тембр, голос необыкновенный», — написали восхищенные комментаторы.

Создатели «Маски» уже продлили проект на третий сезон в связи с высокими рейтингами. Продюсер шоу Юлия Сумачева ранее поделилась некоторыми деталями о новом сезоне проекта.

батрутдинов шоу маска заяц
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Все новости / Шоу-бизнес / Финалист «Маски» Тимур Батрутдинов показал репетицию номера, который не попал в эфир шоу
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