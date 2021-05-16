Одесса, 16 мая. Окончание визита корабля береговой охраны США USCGC Hamilton в порт Одессы оказалось крайне неприятным для украинских «ястребов» и сторонников конфронтации с Россией.

Подробности ухода USCGC Hamilton из Одессы и вообще из Черного моря освещает издание Nation News. Еще 12 мая, когда американский корабль направился от одесских причалов к проливу Босфор, всего в 30 километрах от украинского берега был замечен российский сторожевик «Павел Державин».

О его внезапном проходе сообщила пограничная охрана Украины, тем самым расписавшись в собственной профессиональной некомпетентности и вызвав истерику в украинском сегменте Сети.

«Странно, что обнаружили не прямо на рейде (города Одессы. — Прим. ред.). Или непосредственно в порту», — написал один из пользователей.

Другой отметил, что после подобных сообщений украинских пограничников возникают большие сомнения в их необходимости.

«Это же не подводная лодка, которая всплыла неожиданно», — сообщил еще один комментатор.

Четвертый пользователь возмутился бездействием подаренных ВМСУ американских катеров и «другого металлолома», который должен обеспечивать безопасность не столько Украины, сколько спорадически заходящих в ее порты кораблей ВМС США.

Ранее стало известно, что в порт Одессы направляется британский патрульный корабль Trent, взятый на сопровождение силами российского Черноморского флота.