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16 мая 19:06
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новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют
Все новости

Проход сторожевого корабля «Павел Державин» вблизи Одессы вызвал истерику на Украине

Армия
Проход сторожевого корабля «Павел Державин» вблизи Одессы вызвал истерику на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Вести Севастополь

Одесса, 16 мая. Окончание визита корабля береговой охраны США USCGC Hamilton в порт Одессы оказалось крайне неприятным для украинских «ястребов» и сторонников конфронтации с Россией.

Подробности ухода USCGC Hamilton из Одессы и вообще из Черного моря освещает издание Nation News. Еще 12 мая, когда американский корабль направился от одесских причалов к проливу Босфор, всего в 30 километрах от украинского берега был замечен российский сторожевик «Павел Державин».

О его внезапном проходе сообщила пограничная охрана Украины, тем самым расписавшись в собственной профессиональной некомпетентности и вызвав истерику в украинском сегменте Сети.

«Странно, что обнаружили не прямо на рейде (города Одессы. — Прим. ред.). Или непосредственно в порту», — написал один из пользователей.

Другой отметил, что после подобных сообщений украинских пограничников возникают большие сомнения в их необходимости.

«Это же не подводная лодка, которая всплыла неожиданно», — сообщил еще один комментатор.

Четвертый пользователь возмутился бездействием подаренных ВМСУ американских катеров и «другого металлолома», который должен обеспечивать безопасность не столько Украины, сколько спорадически заходящих в ее порты кораблей ВМС США.

Ранее стало известно, что в порт Одессы направляется британский патрульный корабль Trent, взятый на сопровождение силами российского Черноморского флота.

украина сша одесса державин
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Все новости / Армия / Проход сторожевого корабля «Павел Державин» вблизи Одессы вызвал истерику на Украине
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