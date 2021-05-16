Sina: дерзкий маневр России на мировом рынке вооружений вызвал приступ ярости у США

Пекин, 16 мая. Россия переманила у США постоянного покупателя американского оружия, что вызвало ярость в Вашингтоне. Об этом пишет китайское издание Sina.

Китайские эксперты отмечают, что США неоднократно уводили клиентов у своих конкурентов. При этом действия США не всегда соответствовали духу здоровой конкуренции. Недавно Москве удалось совершить дерзкий маневр, в результате которого США потеряли одного из постоянных покупателей вооружения, передает «ПолитРоссия».

«Филиппины, будучи постоянным покупателем американского оружия, проявили большой интерес к российской технике», — говорится в публикации.

Филиппины уже давно проявляют интерес к российским вертолетам Ми-171, военным грузовикам «Урал», а также к другой военной технике. Подобная ситуация не устраивает США, которые понимают, что сотрудничество России и Филиппин в оборонно-технической сфере подрывает влияние Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аналитики не исключают, что американцы могут попытаться сорвать грядущие сделки и пригрозят филиппинцам санкциями.

«США были в ярости после того, как до них дошли новости о Филиппинах и российском вооружении», — подчеркивают эксперты.

Стоит отметить, что ранее в Китае высмеяли «болезненный провал» американских десантников на учениях в Эстонии. Журналисты напомнили, что в начале мая более 700 американских десантников высадились на эстонском военном аэродроме в районе города Нурмси в рамках масштабны военных учений. Позднее стало известно, что десять американских военнослужащих попали в больницу с различными травмами после неудачных прыжков с парашютом.