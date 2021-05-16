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16 мая 19:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют
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Sina: дерзкий маневр России на мировом рынке вооружений вызвал приступ ярости у США

Армия
Sina: дерзкий маневр России на мировом рынке вооружений вызвал приступ ярости у США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 16 мая. Россия переманила у США постоянного покупателя американского оружия, что вызвало ярость в Вашингтоне. Об этом пишет китайское издание Sina.

Китайские эксперты отмечают, что США неоднократно уводили клиентов у своих конкурентов. При этом действия США не всегда соответствовали духу здоровой конкуренции. Недавно Москве удалось совершить дерзкий маневр, в результате которого США потеряли одного из постоянных покупателей вооружения, передает «ПолитРоссия».

«Филиппины, будучи постоянным покупателем американского оружия, проявили большой интерес к российской технике», — говорится в публикации.

Филиппины уже давно проявляют интерес к российским вертолетам Ми-171, военным грузовикам «Урал», а также к другой военной технике. Подобная ситуация не устраивает США, которые понимают, что сотрудничество России и Филиппин в оборонно-технической сфере подрывает влияние Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аналитики не исключают, что американцы могут попытаться сорвать грядущие сделки и пригрозят филиппинцам санкциями.

«США были в ярости после того, как до них дошли новости о Филиппинах и российском вооружении», — подчеркивают эксперты.

Стоит отметить, что ранее в Китае высмеяли «болезненный провал» американских десантников на учениях в Эстонии. Журналисты напомнили, что в начале мая более 700 американских десантников высадились на эстонском военном аэродроме в районе города Нурмси в рамках масштабны военных учений. Позднее стало известно, что десять американских военнослужащих попали в больницу с различными травмами после неудачных прыжков с парашютом.

россия сша филиппины оружие
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