Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 19:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
19:17
Общество
Любители «инстаграмных фоточек» затоптали уникальный сад с цветами в Крыму
Все новости
18 мая 19:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
Кедми назвал главный страх Байдена, подталкивающий его на переговоры с Путиным
19:21
Общество
Стилист дал рекомендации по подбору одежды в жаркую погоду
19:19
Экономика
«Газпром» пока не имеет планов на строительство новых газопроводов в Европу
19:17
Общество
Любители «инстаграмных фоточек» затоптали уникальный сад с цветами в Крыму
Все новости

Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области

ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
Федеральное агентство новостей  / 

Межрегиональная «Вахта памяти» прошла в Мосальском районе Калужской области.

Поисковики из Москвы, Подмосковья, Калуги, Оренбурга и Санкт-Петербурга развернули масштабные работы по поиску останков солдат РККА в так называемой «Долине смерти». В феврале 1942 года в районе деревень Вышнее и Ситское шли жесточайшие бои буквально за каждый метр.

«В феврале 1942 года наши части 173-й стрелковой дивизии очень удачно провели операцию по захвату этой деревни и с минимальными потерями ее взяли, им удалось здесь закрепиться. <…> Немцы не ожидали этого удара и вынуждены были очень быстро отступить. Но ввиду того, что одно из подразделений не успело вовремя подойти, не удалось отсечь отступающих немцев. <…> Через несколько дней они [немцы] провели контратаку и выбили наших солдат отсюда. Далее вплоть до 5 марта 1943 года здесь велись бои. <…> По итогу деревню Вышнее взять не смогли, в 1943 году немцам пришел приказ отступить в район Спас-Деменска», — рассказал командир поискового отряда им. М.П. Краснопивцева (Калуга) Максим Сапожников.

Поисковые работы ведутся здесь, начиная с 1988 года, — Калужская область является не только колыбелью российской космонавтики, но и родиной поискового движения в нашей стране. Более тридцати лет назад именно в Калуге впервые прошел Всесоюзный сбор поисковых отрядов.

Ежегодно силами энтузиастов с полей сражений удается вернуть сотни солдат.

Этот год не стал исключением. Буквально за несколько дней поисковики нашли останки десяти красноармейцев.

Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
Федеральное агентство новостей  / 

Кислотность почвы в месте поиска, обилие подземных вод и корней растений пагубно повлияли не только на останки, но и на личные вещи бойцов. Кроме фрагментов обмундирования и экипировки из находок можно выделить лишь зеркальце и портсигар, принадлежавшие одному из найденных солдат. В подобных условиях настоящей удачей стало обнаружение смертного медальона.

«К сожалению, статистика показывает, в зависимости от местности, конечно, где-то на 10 человек, один медальон. Опять же, медальоны разные здесь встречаются: и старого образца (ладанки), встречаются и металлические медальоны, бывают и самодельные. На моей памяти, как минимум два медальона в гильзе здесь были найдены», — продолжил Максим.

Родственников погибшего в 1942 году солдата еще предстоит найти. Останки же безымянных бойцов с почестями будут захоронены на мемориальном комплексе в деревне Барсуки 22 июня.

Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
Федеральное агентство новостей  / 

С января 1942 по март 1943 года на Мосальской земле развернулась настоящая бойня, здесь проходил один из самых сложных рубежей в битве на подступах к Москве.

Десятки тысяч солдат 50-й армии смогли остановить стремительное наступление «танкового кулака» Х. Гудериана в Тулу и не пустить врага дальше.

великая отечественная война поисковики калужская область вахта памяти
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 48788 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 31413 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 21316 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 20455 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Происшествия 17302 17 мая 2021
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Все новости / ФАН-ТВ / Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
Рейтинг@Mail.ru