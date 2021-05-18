Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области

Межрегиональная «Вахта памяти» прошла в Мосальском районе Калужской области.

Поисковики из Москвы, Подмосковья, Калуги, Оренбурга и Санкт-Петербурга развернули масштабные работы по поиску останков солдат РККА в так называемой «Долине смерти». В феврале 1942 года в районе деревень Вышнее и Ситское шли жесточайшие бои буквально за каждый метр.

«В феврале 1942 года наши части 173-й стрелковой дивизии очень удачно провели операцию по захвату этой деревни и с минимальными потерями ее взяли, им удалось здесь закрепиться. <…> Немцы не ожидали этого удара и вынуждены были очень быстро отступить. Но ввиду того, что одно из подразделений не успело вовремя подойти, не удалось отсечь отступающих немцев. <…> Через несколько дней они [немцы] провели контратаку и выбили наших солдат отсюда. Далее вплоть до 5 марта 1943 года здесь велись бои. <…> По итогу деревню Вышнее взять не смогли, в 1943 году немцам пришел приказ отступить в район Спас-Деменска», — рассказал командир поискового отряда им. М.П. Краснопивцева (Калуга) Максим Сапожников.

Поисковые работы ведутся здесь, начиная с 1988 года, — Калужская область является не только колыбелью российской космонавтики, но и родиной поискового движения в нашей стране. Более тридцати лет назад именно в Калуге впервые прошел Всесоюзный сбор поисковых отрядов.

Ежегодно силами энтузиастов с полей сражений удается вернуть сотни солдат.

Этот год не стал исключением. Буквально за несколько дней поисковики нашли останки десяти красноармейцев.

Федеральное агентство новостей /

Кислотность почвы в месте поиска, обилие подземных вод и корней растений пагубно повлияли не только на останки, но и на личные вещи бойцов. Кроме фрагментов обмундирования и экипировки из находок можно выделить лишь зеркальце и портсигар, принадлежавшие одному из найденных солдат. В подобных условиях настоящей удачей стало обнаружение смертного медальона.

«К сожалению, статистика показывает, в зависимости от местности, конечно, где-то на 10 человек, один медальон. Опять же, медальоны разные здесь встречаются: и старого образца (ладанки), встречаются и металлические медальоны, бывают и самодельные. На моей памяти, как минимум два медальона в гильзе здесь были найдены», — продолжил Максим.

Родственников погибшего в 1942 году солдата еще предстоит найти. Останки же безымянных бойцов с почестями будут захоронены на мемориальном комплексе в деревне Барсуки 22 июня.

Федеральное агентство новостей /

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