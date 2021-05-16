Риск развития рака у пожилых людей увеличивается на 10% каждые пять лет

Москва, 16 мая. Вероятность появления онкологических заболеваний у людей преклонного возраста увеличивается на 10% через каждые пять лет, сообщил специалист Минздрава РФ Андрей Каприн.

Новые методы диагностики и лечения рака дают хорошие результаты, поэтому гражданам важно своевременно обращаться к врачу. Особенно внимательно к своему здоровью должны относиться пожилые люди, веди у них риск развития рака увеличивается примерно на 10% каждые пять лет, рассказал онколог в интервью телеканалу «Россия-1».

Немецкие врачи выяснили, что пять продуктов в рационе являются самыми опасными. Спровоцировать появление онкологических недугов способны красное мясо, колбасы, сахар, алкоголь и даже молоко. Предотвратить развитие рака помогут регулярные физические нагрузки соблюдение принципов правильного питания.