Житель Мурманска едва не купил заминированную машину

Мурманск, 16 мая. Мужчина приехал на машине в автосервис из-за проблем с гидроусилителем руля. Во время ремонта выяснилось, что в днище заложена бомба.

Житель Мурманска пригнал старый автомобиль в сервис к знакомому, так как его хозяин признался, что существуют проблемы с гидроусилителем руля.

Сотрудники автосервиса осмотрели машину и обнаружили настоящую бомбу, которая была прикреплена к днищу у заднего левого колеса. Об опасной находке сразу сообщили взрывотехникам, которые сняли устройство.

Было установлено, что она состояла из пластиковой канистры с тротилом и запалом. Неизвестный примотал ее к машине хомутами. По словам специалистов, бомбу прикрепили к авто давно. Об этом свидетельствовали ржавые крепежи. Полиция проводит проверку.