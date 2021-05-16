Автоэксперты перечислили причины подорожания машин в России

Москва, 16 мая. Стоимость транспортных средств будет плавно повышаться в России. Автоэксперты отметили несколько причин подорожания машин.

По мнению экспертов, на стоимость автомобилей повлияет курс рубля и подорожание основных валют, которое было зафиксировано еще в конце прошлого года и продолжилось в текущем году. Цены на машины еще не догнали повышение котировок валют, хотя успели погасить часть курсовой разницы, передает РБК.

Также эксперты напомнили об утилизационном сборе, увеличение которого коснется стоимости транспортных средств, особенно бюджетных. Кроме того, нехватка электронных комплектующих для автомобильной промышленности во время пандемии коронавируса привела к снижению количества реализованных машин, что также скажется на цене.

Автоэксперты ранее составили список автомобилей, которые лучше всего подходят для путешествий по дорогам России. Кроссовер Renault Duster занял первое место. В тройку лидеров также вошли Toyota Camry и Alphard.