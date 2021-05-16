Американцы признали Россию «мировым танковым лидером»

Москва, 16 мая. Портал 19FortyFive составил рейтинг сильнейших держав по количеству танков, России досталась первая строчка.

Журналисты признали, что РФ является «мировым танковым лидером». При этом в случае необходимости Россия развернет огромные силы, пишут в материале. Второе место, по мнению американских журналистов, занимает Северная Корея. Танковый парк этой страны насчитывает около шести тысяч единиц боевой техники.

Соединенным Штатам досталось лишь третье место. Четвертое и пятое место журналисты отвели Индии и Сирии. Россия вряд ли опустится в рейтинге «танковых держав». В феврале Минобороны сообщило, что до конца 2021 года Сухопутные войска получат более 800 единиц бронетехники. В частности, в войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.

Советские танки Т-54/55 и Т-34 возглавили топ-3 самых массовых подобных машин за всю историю человечества, составленный канадскими журналистами.