Москва, 16 мая. Суд арестовал еще одного участника банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили в СК.

Ранее Следственный комитет сообщал о задержании члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на военных в Чечне. Расследование дела по факту вооруженной атаки 29 февраля 2000 года на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты Псковской дивизии ВДВ продолжается.

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило расследование уголовного дела в отношении еще одного члена банды Шамиля Басаева Хазваха Ч., сообщал ФАН.