Мадонна показала фигуру в тесном боди и брюках из латекса

Лос-Анджелес, 16 мая. Американская певица Мадонна на своей странице в Instagram поделилась целой серией эффектных снимков, на которых во всей красе продемонстрировала роскошную фигуру.

Мадонна известна своими провокационными поступками. Звезда любит эпатировать публику дерзкими нарядами. В этом году певице исполнится 63 года, но она до сих пор с удовольствием демонстрирует свои формы.

На днях поп-дива поделилась эффектными снимками, на которых предстала в тесном боди, под которым видно ее нижнее белье, и черных брюках из латекса. Свой яркий образ Мадонна дополнила массивными украшениями. Поводом для фотосессии стала картина, на которую звезда наткнулась в студии звукозаписи.

«Художники нужны, чтобы нарушать спокойствие», — подписала фото звезда.

Мадонна на этот раз решила честно продемонстрировать свою фигуру после недавнего скандала. Подписчики ранее уличили певицу в обмане. На одном из своих фото звезда прифотошопила себе тело 28-летней девушки Амелии Голди.

Американская певица проводит время со своим бойфрендом, 27-летним танцором Ахламаликом Уильямсом. В пандемию коронавируса пара даже отправилась в путешествие по Африке. Недавно Мадонна в компании молодого любовника пришла на футбольный матч к своему 15-летнему сыну Дэвиду.