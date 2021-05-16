Смертельное столкновение двух катеров под Саратовом привело к уголовному делу

Саратов, 16 мая. Два судна столкнулись на реке Каюковке в Энгельсском районе. Жертвами ЧП стали два человека.

Следственный комитет по факту смертельной аварии возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

По данным ведомства, разойтись на реке не смогли маломерное судно «Прогресс-4» и катер. Судоводитель первого корабля и его пассажир погибли на месте происшествия.

ФАН публиковал список погибших и пострадавших при столкновении катеров под Саратовом.