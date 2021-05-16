Анамнез недели: Трагедия в Казани

Федеральное агентство новостей представляет проект «Анамнез недели». В этой программе сменяемый каждую неделю ведущий, вместе с приглашенным гостем, будут обсуждать последние новости.

Сегодня ведущий Константин Тхостов (директор лицея №369 и председатель Ассоциации молодых педагогов России в Санкт-Петербурге) обсудит вместе с российским политологом и журналистом Юрием Световым трагедию в Казани.

11 мая в гимназии №175 города Казани раздались выстрелы: выпускник школы устроил стрельбу. Погибли девять человек: семь учеников и два учителя. Еще 23 получили ранения. Остро встали вопросы об ужесточении правил покупки оружия, повышение уровня безопасности в учебных заведениях.

Так в чем же причина и как избежать подобных трагедий? Кто виноват?

Ответы на эти и многие другие острые вопросы вы сможете найти в «Анамнезе недели».