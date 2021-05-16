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16 мая 20:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
20:18
Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
20:16
Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
20:14
Политика
Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране
20:13
Экономика
Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным
20:08
Шоу-бизнес
Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино
20:07
Технологии
Ученые из США создали робота с уникальной рукой-щеткой для волос
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Анамнез недели: Трагедия в Казани

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Анамнез недели: Трагедия в Казани
Global Look Press  /  vk.com / region_kazan116

Федеральное агентство новостей представляет проект «Анамнез недели». В этой программе сменяемый каждую неделю ведущий, вместе с приглашенным гостем, будут обсуждать последние новости.

Сегодня ведущий Константин Тхостов (директор лицея №369 и председатель Ассоциации молодых педагогов России в Санкт-Петербурге) обсудит вместе с российским политологом и журналистом Юрием Световым трагедию в Казани.

11 мая в гимназии №175 города Казани раздались выстрелы: выпускник школы устроил стрельбу. Погибли девять человек: семь учеников и два учителя. Еще 23 получили ранения. Остро встали вопросы об ужесточении правил покупки оружия, повышение уровня безопасности в учебных заведениях.

Так в чем же причина и как избежать подобных трагедий? Кто виноват?

Ответы на эти и многие другие острые вопросы вы сможете найти в «Анамнезе недели».

казань трагедия светов тхостов анамнез недели
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