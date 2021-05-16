Политолог рассказал, как США ответят на желание советницы Рейгана стать гражданкой РФ

Бывшего советника экс-президента США Рональда Рейгана, экс-сотрудницу Госдепартамента США Сюзанну Масси могут лишить американского гражданства из-за желания получить российский паспорт, но, может быть, пройдет время, и она станет героем Америки. Такое предположение в беседе с ФАН сделал известный политолог Дмитрий Солонников.

Накануне 90-летняя Сюзанна Масси в эфире телеканала НТВ попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство. Американка отметила, что она много лет посвятила сближению народов России и США и намерена продолжить свою деятельность, но уже в России. С 1984 по 1988 год Масси была советником Рейгана по отношениям с Советским Союзом. Именно она смогла убедить американского президента пересмотреть свое отношение к СССР, положила конец холодной войне и сыграла важную роль в налаживании отношений двух сверхдержав.

Политолог считает, что объявление, сделанное Масси в прямом эфире, прежде всего, имеет «пиаровский характер».

«Это работа на средства массовой информации, на создание определенного информационного образа», — отметил он.

Солонников подчеркнул, что в США существуют группы политиков, которые видят разные возможности работы с Россией, и это совершенно обычная практика.

«Даже в последние годы мы видели, как менялось отношение американцев к России. В США действительно есть специалисты, которые хотели бы поработать в России. Если для этого нужно получить российское гражданство, то почему нет? Это один из возможных и технологически очень интересных ходов», — сказал политолог.

Эксперт подчеркнул, что Сюзанна находится в довольно пожилом возрасте, а ее представления об отношениях России и США могут расходиться с реальной картиной.

«Одно дело — 80-е годы прошлого века, другое — то, что происходит сейчас. 40 лет прошло с тех пор. Думаю, вряд ли сейчас можно использовать те возможности и подходы, которые применялись при Рейгане. Но все же факт наличия разнообразных возможностей, пусть даже фантастических и несбывшихся, радует. Чем больше будет возможностей выбора, тем лучше. Сам факт, что появляются разные варианты, сам по себе позитивен, какой-нибудь из них когда-нибудь сработает. То, что появляются предложения перестроить работу по налаживанию взаимоотношений между Россией и США подобным путем, — это прекрасно», — сказал он.

Политолог также отметил, что действующего президента США Джо Байдена можно сравнить с предшественником Рональда Рейгана — Джимми Картером, а Дональда Трампа — с Рейганом. Эксперт считает, что администрация Байдена отнесется к заявлению Масси крайне негативно.

«Демократ Байден не оценит инициативы членов Республиканской администрации Рейгана. Даже идеологически: демократы обычно не приветствуют активных шагов от республиканцев. В Соединенных Штатах сейчас настолько сложная ситуация, что, скорее всего, это невозможно. Если Масси будет просить российское гражданство, то ее могут лишить американского, а насколько далеко все зайдет — неизвестно, вдруг республиканцы придут к власти и сделают ее героем. Сейчас в США у нее могут возникнуть проблемы», — объяснил эксперт.

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В своем заявлении Сюзанна Масси отметила, что на Родине ее могут обвинить в предательстве. Эксперт же с этим не согласился.

«Она ни в коем случае не предает свою страну, просто нынешняя обстановка сил между демократами и республиканцами, скорее всего, должна вызвать очень негативную демократическую реакцию», — считает Солонников.

Политолог уверен, что у Масси были какие-то причины решиться на этот шаг, но ему тяжело сказать, что ее к этому побудило.

«Почему Сюзанна решилась на это сейчас, не могу сказать, это зависит от огромного числа факторов. Может, это связано с личной жизнью, может, с ее желаниями, либо же к ней с таким предложением кто-то обратился. Можно предположить, что это давняя идея, но она была нереализуема из-за того, что Масси, как честный член республиканцев, не хотела вмешиваться в проекты. Сейчас эта идея может получить воплощение, так как к власти пришла демократическая команда. Вариантов много», — заключил он.

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Общественный деятель и историк Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. По словам женщины, именно от нее 40-й президент США Рональд Рейган узнал известную русскую поговорку: «Доверяй, но проверяй», — которая прочно вошла в обиход дипломатии Соединенных Штатов. Кроме того, Масси написала несколько книг, среди которых и произведения о России: «Земля Жар-птицы. Краса былой России» и «Павловск: Жизнь русского дворца».

Ранее Масси оценила действующего президента США Джо Байдена. По ее мнению, глава государства может не дожить до конца срока из-за старости. По ее словам, Байден очень старый человек. Политик все время все забывает и не знает некоторые факты. Масси подчеркнула, что общественность видит поведение президента США.