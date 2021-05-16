Ярославской области прогнозируют грозу и частичное разрушение инфраструктуры

Ярославль, 16 мая. В городе Любим действует режим ЧС после урагана. По данным синоптиков, на регион надвигается гроза. Метеорологи прогнозируют также сильные порывы ветра и ливни.

В МЧС констатируют, что разгул стихии может привести к обрыву проводов. Не исключают спасатели и обрушение ветхих крыш и конструкций, а также строительных кранов. Непогода и ее последствия могут привести к замедлению аварийно-спасательных работ.

Ураган в Любимом привел к повреждениям здания детсада, гаража и более десятка жилых домов, сообщал ФАН.