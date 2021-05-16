Режим ЧС введен в Ярославской области для устранения последствий урагана

Ярославль, 16 мая. Шквалистый ветер и разрушения, вызванные им, стали причиной введения режима ЧС. Наибольший урон, по данным властей, нанесен городу Любим.

Отмечается, что в ряде районов наблюдаются проблемы с электроэнергией — сильный ветер повредил провода. Частичные повреждения выявлены на крышах 19 домов, 17 из них — жилые дома.

Отмечается, что пострадавших от происшествия нет, эвакуация не потребовалась.

«Режим чрезвычайной ситуации введен в Любиме в связи с разрушениями, нанесенными ураганным ветром», — говорится в заявлении властей региона.

В настоящее разрабатывается план аварийно-восстановительных работ.