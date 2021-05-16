Биржевые торги в Лондоне закрылись для российских акций разнонаправленно

Москва, 16 мая. Чуть более половины российских компаний смогли закрыть последние торги биржи в Лондоне в плюсе.

Так, выросли в цене глобальные депозитарные расписки (GDR) «Роснефти» и «Газпрома» — до 7,37 и 6,63 доллара соответственно. Акции «Новатэка», «Лукойла» и «Газпром нефти», наоборот, продемонстрировали сокращение.

Бумаги «Норникеля» подорожали на 0,3%, до 36,87 доллара, а расписки НЛМК и «Северстали» подешевели до 36,2 и 23,92 доллара, передает «Прайм».

Цена расписок ВТБ увеличилась на 2,8%, до 1,32 доллара, «Сбера» — на 1,54%, до 16,52 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, куда входит «Тинькофф банк», поднялась на 1,71%, до 64,08 доллара.

Вместе с тем инвесторам рекомендуют воздержаться от покупки акций некоторых иностранных компаний, в том числе ценных бумаг Tesla. Сейчас акции производителя электрокаров находятся в сильной просадке, факторов для выхода из которой пока не так много.