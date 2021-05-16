Большинство банковских сотрудников могут попасть под сокращение в США

Вашингтон, 16 мая. Американские финучреждения сократят 200 тысяч рабочих мест в ближайшие десять лет. Такой прогноз озвучил аналитик Майк Майо из банка Wells Fargo.

За последнее десятилетие количество банковских работников практически не менялось и составляло около 2 млн человек. По словам аналитика, среди наиболее уязвимых сотрудников — операторы call-центров. Увольнение низкооплачиваемых работяг всегда было проблемой для банков, поскольку позволяло критикам подчеркнуть, что вполне обеспеченный сектор людям предпочитает прибыль, передает «Коммерсантъ».

Специалист отметил, что угрозы банковскому сектору со стороны технологических корпораций и небанковских финансовых учреждений вынуждают сокращать необходимое количество рабочих мест. В настоящее время кредитные организации составляют лишь треть рынка, резюмировал Майо.

Ранее сообщалось, что одна из самых известных сетей быстрого питания в мире повысила минимальную почасовую заработную плату для своих американских сотрудников. Сейчас почасовая оплата труда работников не может быть ниже 17 долларов.