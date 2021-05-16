В Турции оценили вероятность стабилизации ситуации с коронавирусом к 1 июня

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 мая 19:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют
Все новости
16 мая 19:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют
Все новости

В Турции оценили вероятность стабилизации ситуации с коронавирусом к 1 июня

Весь мир
В Турции оценили вероятность стабилизации ситуации с коронавирусом к 1 июня
Федеральное агентство новостей  / 

Турецкие отели готовятся к возможному восстановлению авиасообщения с Россией с 1 июня. Об этом в интервью ФАН сообщил генеральный директор одной из крупных сетей отелей в Анталье Джунейт Гюзель. По его словам, снижение суточного прироста новых случаев заболевания коронавирусом до минимального за период с начала марта позволяет надеяться на стабилизацию обстановки к началу лета. 

«Все отели Турции, которые открылись в начале сезона, продолжали свою работу с соблюдением необходимых санитарных норм даже после приостановки авиасообщения с Россией, в основном в них отдыхали наши же граждане», — рассказал Джунейт Гюзель. 

При этом он отметил, что процент заполняемости отелей значительно снизился из-за отсутствия туристов из России. 

«Многие небольшие гостиницы терпят убытки: к этому периоду в доковидное время мы успевали получить порядка 15% всей сезонной выручки. Мы надеялись восстановить этот показатель в 2021 году, но рост числа заболевших изменил ситуацию в худшую сторону», — добавил представитель гостиничной отрасли.

В Турции оценили вероятность стабилизации ситуации с коронавирусом к 1 июня
pixabay.com  / 

Собеседник Федерального агентства новостей рассказал, что оживление на улицах Турции стало заметно еще до публикации МВД республики циркуляра о смягчении ограничений. Послабления эпидемиологического режима сделали возможным и решение хозяйственных вопросов, связанных с поставками продуктов и расходных материалов для предприятий гостиничной отрасли. В случае возвращения российских туристов объемы поставок придется существенно увеличить. 

О временном прекращении авиасообщения между Россией и Турцией 12 апреля объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Причиной стал рост числа заболевших коронавирусом. 16 мая МВД Турции объявило о смягчении действующих ограничений. Согласно циркуляру, до 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. В период постепенной нормализации междугородние поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только навынос и на доставку. Торговые центры и магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут принимать посетителей с 10:00 до 20:00 в будние дни.

турция туризм коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 201118 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 79307 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 77068 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Общество 51853 13 мая 2021
Вода начала возвращаться в крымские водохранилища, что разозлило украинских патриотов
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 31550 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Весь мир / В Турции оценили вероятность стабилизации ситуации с коронавирусом к 1 июня
Рейтинг@Mail.ru