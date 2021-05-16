В Турции оценили вероятность стабилизации ситуации с коронавирусом к 1 июня

Турецкие отели готовятся к возможному восстановлению авиасообщения с Россией с 1 июня. Об этом в интервью ФАН сообщил генеральный директор одной из крупных сетей отелей в Анталье Джунейт Гюзель. По его словам, снижение суточного прироста новых случаев заболевания коронавирусом до минимального за период с начала марта позволяет надеяться на стабилизацию обстановки к началу лета.

«Все отели Турции, которые открылись в начале сезона, продолжали свою работу с соблюдением необходимых санитарных норм даже после приостановки авиасообщения с Россией, в основном в них отдыхали наши же граждане», — рассказал Джунейт Гюзель.

При этом он отметил, что процент заполняемости отелей значительно снизился из-за отсутствия туристов из России.

«Многие небольшие гостиницы терпят убытки: к этому периоду в доковидное время мы успевали получить порядка 15% всей сезонной выручки. Мы надеялись восстановить этот показатель в 2021 году, но рост числа заболевших изменил ситуацию в худшую сторону», — добавил представитель гостиничной отрасли.

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Собеседник Федерального агентства новостей рассказал, что оживление на улицах Турции стало заметно еще до публикации МВД республики циркуляра о смягчении ограничений. Послабления эпидемиологического режима сделали возможным и решение хозяйственных вопросов, связанных с поставками продуктов и расходных материалов для предприятий гостиничной отрасли. В случае возвращения российских туристов объемы поставок придется существенно увеличить.

О временном прекращении авиасообщения между Россией и Турцией 12 апреля объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Причиной стал рост числа заболевших коронавирусом. 16 мая МВД Турции объявило о смягчении действующих ограничений. Согласно циркуляру, до 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. В период постепенной нормализации междугородние поездки будут осуществляться в периоды и дни, когда не действует комендантский час. Рестораны и кафе будут работать только навынос и на доставку. Торговые центры и магазины, продающие одежду, галантерею и хозтовары, смогут принимать посетителей с 10:00 до 20:00 в будние дни.