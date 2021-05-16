Ночная потливость может оказаться признаком опасных болезней

Москва, 16 мая. Безобидная на первый взгляд ночная потливость может быть вызвана духотой в комнате или указывать на развитие опасных для жизни заболеваний.

Повышенное потоотделение по ночам может быть вызвано высокой температурой воздуха в помещении. У женщин такой симптом иногда указывает на начало менопаузы или гормональные изменения в организме.

Низкое содержание сахара в крови также может сопровождаться таким признаком. Такое явление может сопровождать развитие туберкулеза или лейкемии, а также иногда наблюдается при ВИЧ-инфекции или онкологических заболеваниях. Однако в случае серьезных болезней, у пациента будут наблюдаться и другие симптомы в дневное время, сообщает «МедикФорум».

Сильная потливость без причин, кислый привкус во рту, тошнота и ряд других неочевидных признаков может указывать на сердечный приступ. Если продолжительность таким симптом достигает нескольких дней, необходимо обратиться к врачу.