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16 мая 19:05
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новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют
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Ночная потливость может оказаться признаком опасных болезней

Общество
Ночная потливость может оказаться признаком опасных болезней
pixabay.com/PD

Москва, 16 мая. Безобидная на первый взгляд ночная потливость может быть вызвана духотой в комнате или указывать на развитие опасных для жизни заболеваний.

Повышенное потоотделение по ночам может быть вызвано высокой температурой воздуха в помещении. У женщин такой симптом иногда указывает на начало менопаузы или гормональные изменения в организме.

Низкое содержание сахара в крови также может сопровождаться таким признаком. Такое явление может сопровождать развитие туберкулеза или лейкемии, а также иногда наблюдается при ВИЧ-инфекции или онкологических заболеваниях. Однако в случае серьезных болезней, у пациента будут наблюдаться и другие симптомы в дневное время, сообщает «МедикФорум».

Сильная потливость без причин, кислый привкус во рту, тошнота и ряд других неочевидных признаков может указывать на сердечный приступ. Если продолжительность таким симптом достигает нескольких дней, необходимо обратиться к врачу.

рак туберкулез ночная потливость
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