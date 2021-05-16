МИД Румынии назвал исчерпанным инцидент с высылкой российского дипломата

Бухарест, 16 мая. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску считает исчерпанным эпизод с высылкой из страны российского дипломата.

Глава румынского внешнеполитического ведомства сделал заявление в ходе интервью местному телеканалу. Ауреску уверен, что российская сторона правильно поняла «сигнал» Бухареста. Реакция Москвы в виде выдворения румынского дипломата представляет «классический ответ» в подобной ситуации, сказал Ауреску.

МИД Румынии 26 апреля объявил персоной нон грата помощника военного атташе российского посольства в Бухаресте. Москва назвала такое решение недружественным шагом и приняла симметричные меры.