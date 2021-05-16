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16 мая 19:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:01
Политика
Оторвавшаяся буква «А» заставила Миронова задуматься о новом здании для Госдумы
19:01
Шоу-бизнес
Актриса Борзова вспомнила, как в 16 лет вокруг нее крутились взрослые мужчины на съемках
19:00
Общество
Почти 200 тысяч исследований на злокачественные опухоли провели в Москве за пять лет
18:59
Армия
Британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России
18:59
Политика
Милонов удивился назначением небинарного мэра в Уэльсе
18:58
Шоу-бизнес
Васильева спрогнозировала последствия скандального заявления Прокловой о домогательствах
18:58
Шоу-бизнес
Поклонники спорят, на кого похожа взрослая дочь Куценко и Порошиной
18:56
Происшествия
Дагестанцы засняли на видео крокодила в местном водоеме
18:56
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева утверждает, что большинство актрис проходят через домогательства
18:55
Политика
Эрдоган рассказал о необходимости «преподать урок» Израилю из-за Палестины
18:54
Политика
Зампостпред РФ при ООН считает закрытым вопрос о Крыме
18:53
Армия
Sohu: жесткий ответ ВМФ РФ заставил американский корабль спешно бежать из Черного моря
18:51
Общество
Губернатор Псковской области показал плов, который приготовил впервые
18:45
Экономика
Иран может возобновить экспорт нефти при условии отмены санкций США
18:44
Политика
Полянский призвал ОБСЕ отреагировать на притеснение украинской оппозиции
18:44
Видео
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки останется под стражей до 12 июля
18:43
Общество
«Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей
18:43
Экономика
Золото выросло в цене на фоне падения доллара
18:43
Общество
Роспотребнадзор расследует столпотворение в московском ЦДМ
18:42
Происшествия
Посетителей торгового центра «Мега Дыбенко» эвакуируют
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МИД Румынии назвал исчерпанным инцидент с высылкой российского дипломата

Политика
МИД Румынии назвал исчерпанным инцидент с высылкой российского дипломата
wikipedia.org  /  Todor Bozhinov / CC BY-SA 4.0

Бухарест, 16 мая. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску считает исчерпанным эпизод с высылкой из страны российского дипломата.

Глава румынского внешнеполитического ведомства сделал заявление в ходе интервью местному телеканалу. Ауреску уверен, что российская сторона правильно поняла «сигнал» Бухареста. Реакция Москвы в виде выдворения румынского дипломата представляет «классический ответ» в подобной ситуации, сказал Ауреску.

МИД Румынии 26 апреля объявил персоной нон грата помощника военного атташе российского посольства в Бухаресте. Москва назвала такое решение недружественным шагом и приняла симметричные меры.

мид румыния дипломаты
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