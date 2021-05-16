Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное — 30 июня 2020 года.

«Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет, особенно в летний период», — подчеркнул он.

Президент РАН заявил о падении качества образования в России

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил о падении качества университетского образования в России. По его словам, вузы объясняют это снижением уровня образования в школах.

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, то университеты кивают на школы: «А из школы кто приходит?» Такие что, извините, надо таблицу умножения учить», — сказал господин Сергеев на молодежном научном форуме.

Он добавил, что в школьном образовании есть проблемы. Одна из них — отсутствие идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» жителей страны. Президент РАН также сказал, что в России нужно поднимать престиж и статус учителя. По числу выданных дипломов о высшем образовании Россия обходит большинство развитых стран, в том числе США, Великобританию и Германию. Однако россияне почти не обновляют свои профессиональные навыки в течение карьеры, показало исследование Высшей школы экономики (ВШЭ).