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16 мая 20:36
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новостей
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
20:18
Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
20:16
Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
20:14
Политика
Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране
20:13
Экономика
Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным
20:08
Шоу-бизнес
Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино
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Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня

Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
 /  facebook.com «Крымский мост»

Росавтодор пообещал улучшить транспортную связь с Крымом

Врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков пообещал улучшить эффективность транспортной коммуникации с Крымом. По словам Новикова, открытие автомобильного движения по Крымскому мосту положило начало развитию транспортной инфраструктуры в регионе.
«Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет, особенно в летний период», — подчеркнул он.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное — 30 июня 2020 года.

Президент РАН заявил о падении качества образования в России

Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
wikipedia.org  / van040703 / CC BY-SA 4.0

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил о падении качества университетского образования в России. По его словам, вузы объясняют это снижением уровня образования в школах.
«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая претензия, то университеты кивают на школы: «А из школы кто приходит?» Такие что, извините, надо таблицу умножения учить», — сказал господин Сергеев на молодежном научном форуме.
Он добавил, что в школьном образовании есть проблемы. Одна из них — отсутствие идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» жителей страны. Президент РАН также сказал, что в России нужно поднимать престиж и статус учителя. По числу выданных дипломов о высшем образовании Россия обходит большинство развитых стран, в том числе США, Великобританию и Германию. Однако россияне почти не обновляют свои профессиональные навыки в течение карьеры, показало исследование Высшей школы экономики (ВШЭ).

Спасатели пытаются потушить шесть полыхающих дачных домов в Свердловской области

Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
Пресс-служба МЧС РФ  / 

Сотрудники МЧС были оперативно вызваны на территорию СНТ «Луч», где произошло возгорание шести домов на площади в одну тысячу квадратных метров. По данным источника ФАН, есть риск, что огонь перекинется на расположенные рядом постройки. Борьбу с огнем на пятом километре Чусовского тракта осложняют сильные порывы ветра и плотность расположения дачных объектов. К тушению пожара привлечены 42 человека, задействованы 13 единиц спецтехники. Напомним, недавно мощный пожар произошел в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила две тысячи кв. м.
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