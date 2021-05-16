Как СМИ-иноагенты работают на срыв прививочной кампании в России

«Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) опубликовало материал по мотивам опроса «Левады-центра» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) об отношении россиян к вакцине «Спутник V» и коронавирусу. Издание указывает, что жители страны не боятся заразиться и не доверяют отечественному препарату, оттого и не вакцинируются, предлагая читателю решить, что страшнее — вакцина или болезнь?

Данное сообщение распространяет СМИ-иноагент «Радио Свобода»

Prt Scr telegram.org / @RadioSvoboda

Данное сообщение распространяет НКО-иноагент «Левада-центр»

Опрос «Левада-центра»2 говорит, что не боятся коронавируса 56% россиян, а боятся — 42%. Не готовы сделать прививку отечественной вакциной «Спутник V» 62% респондентов (как и в прошлом году). Согласных пройти процедуру набралось всего 26%. Социологи не комментируют аргументы сторонников и противников вакцинации, равно как и причины недоверия к вакцине, признанной на сегодняшний день самой безопасной в мире.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также спросил 1600 респондентов об отношении к массовой вакцинации «Спутником V» 29 апреля и получил несколько иные ответы. Положительно относятся к вакцине 65% россиян, противоположное мнение имеют 17%, о намерении и готовности привиться именно ей заявили 46% опрошенных, 39% не стали бы этого делать, а 11% участников уже сделали прививку. Несмотря на более оптимистичные данные ВЦИОМ, темпы вакцинации в России оставляют желать лучшего.

Многие эксперты указывают на ошибки, допущенные в освещении прививочной кампании «Спутником V» еще вначале. К примеру, о российском препарате было мало внятной информации от разработчиков, что породило немало спекуляций, в том числе от оппозиционных СМИ и организаций.

«Радио Свобода» с самого появления российской вакцины много сделало для того, чтобы убедить читателей в ее опасности и тяжелых побочных эффектах, отстаивая преимущества американской вакцины Pfizer. В ход шли интервью с медиками, которые советовали быть осторожнее, а в собственных материалах авторы «Радио Свобода» подавали создание первой в мире вакцины от коронавируса исключительно как элемент геополитической игры для поддержки престижа российской власти, а также объясняли, почему ей не стоит доверять.

Когда началась массовая вакцинация препаратом AstraZeneca, а вместе с ней и скандалы вокруг токсичности препарата, «Радио Свобода» временно сменила вектор, осуждая продажу «Спутника V» за рубеж при недостатке вакцины в российских регионах.

Последний материал на эту тему содержит ссылку на статью в журнале Lancet, где профессионалы разных стран усомнились в полноте представленных разработчиками вакцины сведений о результатах третьей стадии клинических испытаний и заключениях о безопасности.

Prt Scr idelreal.org / Idel.Реалии

В кампанию по дискредитации «Спутника V» включались и другие организации, признанные позже иностранными агентами. Наибольший вклад в это внесла Анастасия Васильева, лидер «Альянса врачей»3 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Вначале она вторила словам Леонида Волкова, который в декабре написал, что российские ученые способны разработать эффективный препарат и запустить его производство, но на рынке он провалится, так как международное сообщество не доверяет России и всему, что с ней связано.

Потом попыталась подключить авторитет медиков, но даже члены «Альянса врачей», лечившие пациентов с коронавирусом, опровергли токсичность вакцины. В чате движения врачи призывали привиться тех, кто не переболел и не имеет серьезных причин отказаться от вакцинации, и писали, что лучше потерпеть высокую температуру сутки, чем лежать на ИВЛ с тяжелой формой ковида.

Результаты «независимого народного опроса» о наблюдаемых побочных эффектах российского препарата Васильеву также разочаровали: участники подтвердили, что не наблюдали у своих привитых пациентов никаких эффектов, помимо отмеченных производителями высокой температуры и несильной боли в месте укола в течение суток после прививки.

Данное сообщение распространяет НКО-иноагент «Альянс врачей»

Prt Scr twitter.com / @DrAnastasy

Журналист новоявленного СМИ-иноагента «Медузы»1 Светлана Рейтер еще в декабре приняла участие в клинических испытаниях вакцины и вела дневник. Вначале она рассказала, как ей было плохо после укола, а в финале сообщила, что ей досталось плацебо, а плохое самочувствие — психосоматическая реакция. В дальнейшем Рейтер сама привилась «Спутником V» в частной клинике, но о побочных явлениях не сообщила.

Данное сообщение распространяет СМИ-иноагент «Медуза»

Prt Scr meduza /

Сама «Медуза» стала более справедлива к «Спутнику V»: если и поднимала вопрос недоказанности заявленной эффективности и безопасности, то лишь наряду с освещением случаев тяжелых побочных явлений и летальных исходов после прививки другими вакцинами.

Исследование Венгрии — первой европейской страны, начавшей вакцинировать граждан «Спутником V» наравне с другими вакцинами, показывает самый высокий профиль безопасности российского препарата.

«Спутник V» одобрен в 65 странах, массовая вакцинация идет также в Сербии, Аргентине и Сан-Марино, это крошечное государство даже открыло «вакцинный туризм» для граждан Италии и соседних стран, где препарата пока нет. Европейский союз рассматривает вопрос регистрации вакцины.

Специалисты ожидают, что, когда ЕС одобрит препарат, количество россиян, желающих привиться хотя бы ради свободы перемещения по миру, возрастет, несмотря на все усилия заинтересованных в срыве прививочной кампании в России. Российский МИД неоднократно заявлял, что против российского препарата ведется настоящая информационная война, в том числе и через специализированные издания.

Тем временем медики фиксируют рост заболеваемости коронавирусом в России — 9462 случая за сутки на 14 мая — что абсолютный максимум с марта этого года. Врачи напоминают, возможность привиться, защитив себя и близких, сейчас есть у каждого, а также рекомендуют не пренебрегать масками в общественных местах.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.