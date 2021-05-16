Поклонники актрисы Яны Кошкиной гадают, сколько она потратила на идеальную улыбку

Москва, 16 мая. Звезда сериала «Домашний арест» Яна Кошкина продемонстрировала поклонникам результат стоматологических процедур. Актриса похвасталась идеальной улыбкой.

Кошкина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует рядом с доктором. На снимке артистка ослепительно улыбается. Чтобы довести зубы до идеального состояния, актрисе потребовалось несколько месяцев.

«Теперь мои зубки получили гарантию аж на 30 лет!» — написала знаменитость.

Однако многим подписчикам Кошкиной совсем не понравилась ее обновленная улыбка. По мнению поклонников, такие белые зубы выглядят слишком неестественно. Фанаты гадают, во сколько обошлись актрисе такие изменения, но звезда пока держит это в тайне.

«Цена зубчиков во сколько обошлась, если не секрет?»; «Сколько вышел весь ротик под ключ?» — спрашивают комментаторы.

По мнению одного из подписчиков, зубы Кошкиной стоили, как однокомнатная квартира в Одинцово. Другие же предположили, что актриса не платила за зубы и приобрела новую улыбку за рекламу.

Яна Кошкина ранее предстала перед поклонниками в пиджаке на голое тело. Знаменитость сообщила, что готовится к большой театральной премьере.