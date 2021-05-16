Американский Fisker дорожает на фоне запуска производства электрокаров с Foxconn

Вашингтон, 16 мая. Автомобилестроительная компания из США, специализирующаяся на электромобилях, подорожала после новостей о закрытии сделки с тайваньской Foxconn.

Ценные бумаги автопроизводителя Fisker взлетели на 14%. Поводом для этого стала новость о том, что компания договорилась с крупнейшим производителем электроники из Тайваня Foxconn о запуске совместного предприятия. Об этом пишет ИА REGNUM.

Сотрудничать компании решили еще в феврале этого года. Несколько дней назад, 14 мая, стало известно о том, что сделка закрыта. После представления информации общественности акции Fisker выросли на 14,5%.

Предполагается, что закрывшие сделку компании Fisker и Foxconn запустят в Соединенных Штатах совместное предприятие, где будут заниматься производством электрокаров. Старт проекта запланирован на 2023 год. Ожидается, что завод сможет собирать порядка 150 тыс. машин ежегодно.

Акции другого крупного производителя электромобилей Tesla, напротив, начали падать в цене. Аналитики считают, что сейчас стоит отказаться от приобретения бумаг компании Илона Маска.