Повышение МРОТ в Южной Корее может привести к закрытию более 30% местных ИП

Сеул, 16 мая. Треть индивидуальных предпринимателей (ИП) в Южной Корее задумываются о закрытии бизнеса. К такому выводу пришли эксперты Корейского института экономических исследований (KERI).

Согласно результатам опроса, проведенного среди 525 индивидуальных предпринимателей, 32,2% респондентов заявили о возможном закрытии своего бизнеса в случае повышения МРОТ. Другие 26,7% опрошенных рассмотрят этот вопрос в случае, если темпы роста МРОТ превысят 15−20%.

Также 23,6% бизнесменов могут повысить цены на свою продукцию, а 27,2% — примут такое решение даже в случае, если МРОТ снизится на 1−5%, передает Maeil Business Newspaper.

При этом 45,7% южнокорейских ИП считают, что МРОТ на 2022 год следует заморозить на уровне текущего года, 16,2% — необходимо сократить, 22,5% — нужно повысить на 1−5%.

Что касается представителей малого и среднего бизнеса в России — здесь этот сектор растет, несмотря на пандемию. Об этом рассказал глава блока среднего, малого бизнеса и розницы «Промсвязьбанка» Константин Басманов.