В США назвали самые уязвимые места американской армии

Вашингтон, 16 мая. Устаревшее вооружение и некомпетентность военнослужащих делает американскую армию уязвимой перед Россией. К такому выводу пришли эксперты издания The National Interest.

Аналитики отмечают, что к настоящему моменту многие образцы американского вооружения и техники значительно устарели. Большая часть военного оборудования была закуплена Пентагоном более 40 лет назад. Кроме того, наблюдается недостаток квалифицированных пилотов. Дефицит кадров также фиксируется и в других родах войск. Эксперты уверены, что в случае противостояния с Китаем, китайская армия просто не даст перевести американцам дух.

«То же самое можно сказать и о противостоянии США с Ираном, если он нападет на Израиль, или о противостоянии с Россией», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что ранее попытка США запугать Россию масштабными военными учениями обернулась «болезненным провалом» для американских военных. В начале мая в Эстонии стартовал первый этап учений Defender Europe 2021, в ходе которого более 700 американских десантников высадились на эстонском военном аэродроме в районе города Нурмси. Позднее стало известно, что десять американских военнослужащих попали в больницу с различными травмами после неудачных прыжков с парашютом в ходе учений.