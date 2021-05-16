Полыхающие постройки и 2 гектара леса в Пермском крае попали на видео

Пермь, 16 мая. Десятки сотрудников МЧС были вызваны в деревню Ванюки, недалеко от шоссе Космонавтов. Судя по видео, оказавшемся в распоряжении ФАН, там бушует мощный пожар.

По данным источника, полыхают частные дома, дворовые деревянные постройки и 2 гектара леса. Спасатели отметили, что нет угрозы дальнейшего распространения огня на жилой сектор.

Борьбу с огнем ведут более 30 сотрудников МЧС при поддержке восьми единиц спецтехники. Мощный пожар засняли и автомобилисты, проезжающие по шоссе. По мнению пользователей соцсетей, сначала пожар практически подобрался к жилым домам.