Певец Валерий Меладзе не верит, что его брат домогался Ани Лорак

Москва, 16 мая. Знаменитый исполнитель Валерий Меладзе прокомментировал обвинения украинской певицы Ани Лорак в адрес его брата, продюсера и композитора Константина Меладзе.

Ани Лорак стала гостьей одного из выпусков передачи «Судьба человека». В эфире шоу исполнительница намекнула на домогательства со стороны Константина Меладзе. Из слов певицы можно сделать вывод, что продюсер предлагал ей продвижение по карьерной лестнице в обмен на интим, но артистка отказалась.

Валерий Меладзе очень удивился, услышав об обвинениях Ани Лорак. Певец не верит, что его брат действительно мог домогаться исполнительницы.

«Он всегда к ней относился как к младшей сестре. Это я точно знаю. Пойдемте сейчас спросим у нее об этом», — заявил брат композитора корреспондентам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Ани Лорак столкнулась с осуждением со стороны коллег после ее слов о Константине Меладзе. Например, обвинения артистки возмутили украинскую певицу Анастасию Приходько. Исполнительница не понимает, почему Лорак рассказала о домогательствах лишь спустя много лет.