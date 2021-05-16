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новостей
20:33
Технологии
Дрон для обнаружения вредоносного борщевика создали в России
20:33
Общество
Профессор из Финляндии назвал положительные стороны позднего материнства
20:32
Весь мир
Президент Египта отправился в Париж на конференцию по поддержке Судана
20:30
Происшествия
Под Саратовом тело дачника нашли спустя сутки после смерти
20:29
Общество
Мифы об экономности и чистоплотности немцев разбились о реалии Германии
20:27
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева «миллиарды раз» переживала сексуальные домогательства
20:24
Армия
В Белоруссии рассказали, какой характер носят демонстративные полеты авиации НАТО
20:24
Шоу-бизнес
Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как сама чуть не стала жертвой домогательств
20:23
Общество
Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга
20:22
Политика
Первый президент Армении намерен баллотироваться в премьеры
20:21
Весь мир
Болсонару признался, что Бразилия находится на пороге энергетического кризиса
20:19
Экономика
Российские рестораторы столкнулись с нехваткой кадров
20:19
Происшествия
Десятки человек пострадали при обрушении трибуны синагоги в Израиле
20:18
Экономика
Россиянам рассказали об особенностях интервальных фондов
20:18
Шоу-бизнес
Ирине Безруковой пришлось бить по лицу пристававшего к ней режиссера
20:16
Видео
Росавтодор улучшит транспортную связь с Крымом. События дня
20:14
Политика
Украинский политолог рассказал о зреющем бунте в стране
20:13
Экономика
Зюганов назвал размер выплат россиянам в пандемию недостаточным
20:08
Шоу-бизнес
Актер Денис Матросов признался, что сталкивался с сексуальными домогательствами в кино
20:07
Технологии
Ученые из США создали робота с уникальной рукой-щеткой для волос
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Регистрация кандидатов закрыта: Иран готовится к президентским выборам

Весь мир
Регистрация кандидатов закрыта: Иран готовится к президентским выборам
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

В Исламской Республике Иран (ИРИ) 15 мая подошла к концу регистрация кандидатов на президентских выборах. Заявления всех претендентов на высший государственный пост направлены на рассмотрение Совету стражей конституции, который 27 мая должен опубликовать список людей, допущенных к избирательной гонке. Сами выборы запланированы на 18 июня 2021 года.

В соответствии с прописанными в конституции нормами возраст будущего президента составляет от 40 до 75 лет. Кандидат должен иметь не менее четырех лет стажа на руководящей должности и научную степень не ниже магистра наук.

Нынешний глава Ирана Хасан Роухани в настоящее время занимает свой пост уже второй раз подряд, так что он не имеет права баллотироваться в этом году.

Регистрация кандидатов закрыта: Иран готовится к президентским выборам
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

По данным информационного агентства Tasnim, сейчас на пост главы государства претендуют 592 кандидата. Среди подавших заявление оказались бывший президент Махмуд Ахмадинежад, экс-спикер парламента Али Лариджани, экс-глава столичного городского совета Мохсен Хашеми Рафсанджани, бывшие министры Мохаммад Хасан Нами и Хосейн Дехган, когда-то возглавлявший Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохсен Резаи и другие.

До последнего не было ясно, будет ли бороться за президентское кресло Ибрагим Раиси, главный конкурент Роухани на предыдущих выборах, занявший тогда второе место. В результате он выдвинул свою кандидатуру в последний день и обратился к согражданам, пообещав им эффективно бороться с бедностью и коррупцией в случае победы.

Регистрация кандидатов закрыта: Иран готовится к президентским выборам
Pr Scr wikipedia.org  / 

По информации издания Fars, организовавшего проведение соцопроса среди иранцев, в этот раз Раиси имеет хорошие шансы на успех. По данным на конец апреля, его поддерживали 42% из всех опрошенных.

Будучи в настоящее время главой судебной власти Ирана, чиновник приобрел популярность за счет своей антикоррупционной кампании и новых законодательных инициатив, направленных на борьбу с домашним насилием и защиту женщин.

Впрочем, все кандидаты прежде всего должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана — специальным надпарламентным органом, по своим функциям близкому к конституционному суду. В круг его деятельности входит проверка новых законопроектов и деятельности чиновников на соответствие нормам основного закона государства. Он имеет полномочия отправлять на доработку любые законопроекты и вносить поправки в текст конституции.

Назначения на все ключевые государственные посты в стране производится только с одобрения этой структуры. В случае с претендентами на пост главы государства совет должен будет изучить их биографию и политически-религиозную деятельность, чтобы подтвердить компетентность для исполнения обязанностей президента.  

Назначенные на 18 июня выборы станут уже 13-ми в истории Ирана. Для победы кандидат в президенты должен заручиться поддержкой более чем 50% граждан. В том случае, если с первого раза никто не достигнет этих показателей, власти проведут второй тур голосования. В 2021 году избирательный процесс будет отличаться от предыдущих из-за коронавирусных ограничений.

По словам главы предвыборного штаба Министерства внутренних дел ИРИ Джамаля Арафа, агитация перед голосованием не должна включать в себя проведение митингов в стране — большие скопления людей запрещены из-за угрозы распространения COVID-19.

Местные политики уже приняли это обстоятельство как данность, так что теперь они активно осваивают для своих целей социальные сети. В частности, среди иранских государственных деятелей сейчас быстро набирает популярность приложение Clubhouse, которое позволяет пользователям организовывать доступный публике голосовой чат.

Регистрация кандидатов закрыта: Иран готовится к президентским выборам
Федеральное агентство новостей  / 

выборы иран
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