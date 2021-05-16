Регистрация кандидатов закрыта: Иран готовится к президентским выборам

В Исламской Республике Иран (ИРИ) 15 мая подошла к концу регистрация кандидатов на президентских выборах. Заявления всех претендентов на высший государственный пост направлены на рассмотрение Совету стражей конституции, который 27 мая должен опубликовать список людей, допущенных к избирательной гонке. Сами выборы запланированы на 18 июня 2021 года.

It's open season during the final hours of the registration period for #Iran's presidential elections. Central bank governor Abdolnasser Hemmati has now registered.



Perennial candidate Mohsen Rezaei, secretary of the Expediency Council and former IRGC chief, also showed up. pic.twitter.com/lCkbmEGeDS — Maziar Motamedi (@MotamediMaziar) May 15, 2021

В соответствии с прописанными в конституции нормами возраст будущего президента составляет от 40 до 75 лет. Кандидат должен иметь не менее четырех лет стажа на руководящей должности и научную степень не ниже магистра наук.

Нынешний глава Ирана Хасан Роухани в настоящее время занимает свой пост уже второй раз подряд, так что он не имеет права баллотироваться в этом году.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

По данным информационного агентства Tasnim, сейчас на пост главы государства претендуют 592 кандидата. Среди подавших заявление оказались бывший президент Махмуд Ахмадинежад, экс-спикер парламента Али Лариджани, экс-глава столичного городского совета Мохсен Хашеми Рафсанджани, бывшие министры Мохаммад Хасан Нами и Хосейн Дехган, когда-то возглавлявший Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохсен Резаи и другие.

Slated for June 18, presidential election in #Iran will be held simultaneously with council and midterm parliamentary and Assembly of Experts elections, as more than 59,310,000 Iranians are eligible to vote pic.twitter.com/cssk47cFXK — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 15, 2021

До последнего не было ясно, будет ли бороться за президентское кресло Ибрагим Раиси, главный конкурент Роухани на предыдущих выборах, занявший тогда второе место. В результате он выдвинул свою кандидатуру в последний день и обратился к согражданам, пообещав им эффективно бороться с бедностью и коррупцией в случае победы.

Pr Scr wikipedia.org /

По информации издания Fars, организовавшего проведение соцопроса среди иранцев, в этот раз Раиси имеет хорошие шансы на успех. По данным на конец апреля, его поддерживали 42% из всех опрошенных.

Будучи в настоящее время главой судебной власти Ирана, чиновник приобрел популярность за счет своей антикоррупционной кампании и новых законодательных инициатив, направленных на борьбу с домашним насилием и защиту женщин.

Sayed Ibrahim Raisi just registered his candidacy for the upcoming Iranian presidential election. pic.twitter.com/y1KF1neHaQ — ساسان ???????? (@eghtesadnia) May 15, 2021

Впрочем, все кандидаты прежде всего должны быть одобрены Советом стражей конституции Ирана — специальным надпарламентным органом, по своим функциям близкому к конституционному суду. В круг его деятельности входит проверка новых законопроектов и деятельности чиновников на соответствие нормам основного закона государства. Он имеет полномочия отправлять на доработку любые законопроекты и вносить поправки в текст конституции.

Назначения на все ключевые государственные посты в стране производится только с одобрения этой структуры. В случае с претендентами на пост главы государства совет должен будет изучить их биографию и политически-религиозную деятельность, чтобы подтвердить компетентность для исполнения обязанностей президента.

Сегодня в Иране началась регистрация кандидатов для участия в президентских выборах

В преддверии регистрации совет стражей конституции ввёл новые критерии для претендентов

Кандидат не должен быть моложе 40 и старше 75 лет,а так же должен обладать 4 летним административным опытом pic.twitter.com/CBca7NUrmS — ♦️♠️Jöke❤️♣️ (@joke__funny) May 12, 2021

Назначенные на 18 июня выборы станут уже 13-ми в истории Ирана. Для победы кандидат в президенты должен заручиться поддержкой более чем 50% граждан. В том случае, если с первого раза никто не достигнет этих показателей, власти проведут второй тур голосования. В 2021 году избирательный процесс будет отличаться от предыдущих из-за коронавирусных ограничений.

По словам главы предвыборного штаба Министерства внутренних дел ИРИ Джамаля Арафа, агитация перед голосованием не должна включать в себя проведение митингов в стране — большие скопления людей запрещены из-за угрозы распространения COVID-19.

Местные политики уже приняли это обстоятельство как данность, так что теперь они активно осваивают для своих целей социальные сети. В частности, среди иранских государственных деятелей сейчас быстро набирает популярность приложение Clubhouse, которое позволяет пользователям организовывать доступный публике голосовой чат.