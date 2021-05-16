Европарламент недоволен миграционной политикой Британии

Лондон, 16 мая. Власти Британии после выхода страны из Евросоюза применяют слишком жесткие меры в адрес приезжающих на территорию островного государства граждан из стран ЕС.

Издание The Guardian в одном из материалов указало, что Британия проводит откровенно враждебную политику по отношению к потенциальным мигрантам из ЕС. Если у британского правительства возникает хотя бы малейшее подозрение, что кто-то приезжает в страну для получения работы, то иностранный гражданин рискует моментально попасть в специальный центр по содержанию мигрантов. Эта проблема обострилась настолько, что на нее обратили внимание в Европарламенте.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена внедрить новый закон для борьбы с «враждебными странами».