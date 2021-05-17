Пьянству бой: история сухого закона в СССР

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством» вышел 16 мая 1985 года и вошел в историю как сухой закон. Ровно 36 лет назад в стране была предпринята очередная попытка искоренить пьянство. Получилось или нет — разбирался ФАН.

Попытка номер пять

Global Look Press / Viktor Chernov

Первые шаги в борьбе с алкоголизмом были сделаны еще Николаем II. Это были времена Первой мировой войны, когда преступность на почве пьянства резко повысилась. Также необходимо было экономить затраты на продовольствие. Вернулись к алкоголю люди во время революции 1917 года. Тогда пьянство снова стало набирать невероятные обороты, поэтому правительство снова запретило производство алкоголя. Через три года власти ввели послабления, разрешив продавать некрепкое вино.

Далее попытки приостановить пьянство в стране были предприняты в 1929, 1958 и 1972 годах. Однако самой запоминающейся осталась борьба с алкоголизмом во время режима последнего руководителя СССР. Михаил Горбачев посчитал предыдущие шаги в борьбе с алкоголем недостаточно решительными и перешел к более жестким мерам.

Трезвость — норма жизни

wikipedia.org / Аукционный дом «Литфонд»/ Общественное достояние

Первым делом нужно было вводить в обществе новые установки на правильные, здоровые мысли, посчитал генеральный секретарь ЦК КПСС. На знаменитой встрече с народом в Ленинграде Горбачев впервые выдвинул в массы фразы, которые стали лозунгами на следующие пять лет.

«Трезвость — норма жизни!»

«Алкоголь и социализм несовместимы!»

Стараясь избежать ошибок предшественников в борьбе с пьянством, Горбачев решил, что запретить продажу легального алкоголя недостаточно. Самогоноварение он также сделал незаконным, причем каралось не только изготовление спиртного на продажу, но и производство в малых количествах, для личного употребления.

Так, в стране резко сократилось производство алкоголя, а цена на бутылку водки выросла с космической скоростью — с привычных 4,70 рублей до 9,10 рублей. Время продажи алкоголя в некоторых регионах ограничили — с 14:00 до 19:00.

Любителям выпить без повода приготовили административные наказания. За появление на работе в нетрезвом виде или с перегаром карали лишением премий и выговорами, а распитие спиртного на рабочем месте могло послужить поводом для увольнения по статье и даже для исключения из партии.

Отрезвление культуры

Global Look Press / Aleksandr Schemlyaev

Про выпивку стало не принято даже говорить вслух. Дабы взрастить трезвое поколение, из фильмов и театральных постановок вырезались алкогольные сцены, перефразировались и удалялись тексты литературных произведений и песен.

Молодежи пытались навязать безалкогольные свадьбы с соками и лимонадами, а с телеэкранов и из радиоприемников часами рассуждали о вреде этилового спирта для человеческого организма и о деградации алкоголиков.

С топором на виноградники

Федеральное агентство политических новостей / Екатерина Иванова

Большой урон от антиалкогольной кампании получила виноградная отрасль. Одним из неиссякаемых источников алкоголя в СССР были, конечно, виноградники. Огромные территории в Средней Азии, Молдавии, Украине, Крыму и, разумеется, на Кавказе были заняты усадьбами.

Сначала правительство сократило бюджет на высадку новых виноградников и на их обслуживание. Этого показалось мало, поэтому Горбачев решил полностью отказаться от выращивания винных сортов винограда в пользу столовых. Тогда и началась масштабная вырубка виноградников, за все время кампании площадь угодий в стране сократилась на 32 тысячи гектаров.

За что боролись, на то и…

ТАСС / Рюмин Александр

Последствия сухого закона оцениваются, скорее, как отрицательные. Во-первых, испортились отношения на внешней политической арене. Если раньше СССР был крупнейшим импортером алкогольной продукции для многих стран, то после запрета продажи спиртного их экономикам был нанесен сильный удар. Хотя советское правительство обещало компенсировать убытки закупкой других товаров, положение это никак не спасало.

В 1987 году антиалкогольную кампанию свернули. Причиной стал обратный эффект от запрета продажи спиртного. Несмотря на все указы, в стране бурно процветало самогоноварение. Сахар подпольные производители спиртного скупали тоннами, и он стал дефицитом.

В ход теперь шли конфеты, которые, как оказалось, также подходят для производства самогона. Спирт гнали из чего угодно, часто он был очень низкого качества и вызывал отравления и смерть. Начали пить и спиртосодержащие жидкости, например одеколоны. Десятки тысяч жизней унесли метиловый спирт, дихлофос, полироли и жидкости для снятия лака.

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В стране возрос уровень преступности: процветала теневая экономика, а коррупция стала настоящим бедствием. Прибыль пищевой отрасли за два года упала более чем в два раза, что на фоне общего экономического кризиса уничтожило многие предприятия.

Из позитивных результатов антиалкогольной кампании историки и экономисты отмечают увеличение ожидаемой продолжительности жизни мужчин на 2,5 года, рост рождаемости на 10% и снижение количества преступлений, совершаемых в нетрезвом виде. Некоторые исследователи говорят, что это не связано напрямую с сухим законом.

Формальный запрет на продажу алкоголя был отменен только 24 июля 1990 года. Сам Михаил Горбачев в 2015 году в одном из интервью признал, что его реформы были недоработанными и слишком резкими, но при этом какие-то позитивные результаты все-таки были.

Ранее в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили, стоит ли повторять сухой закон в современной России и как грамотно бороться с алкоголизацией в стране.