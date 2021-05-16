Ани Лорак и Сергей Лазарев заинтриговали фанатов совместным снимком

Москва, 16 мая. Известная певица Ани Лорак на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует со своим коллегой и давним другом Сергеем Лазаревым.

Фотография сделана в одной из московских звукозаписывающих студий. В кадре Ани Лорак в белом брючном костюме стоит рядом с улыбающимся Сергеем Лазаревым. Звезд связывает многолетняя и крепкая дружба. Однако из-за плотных рабочих графиков артистам редко удается увидеться. Именно поэтому многие поклонники решили, что Лорак и Лазарев встретились не только поболтать, но и поработать вместе над песней.

«Мы еще никогда не были так близки к нашей мечте», — заинтриговала фанатов певица.

Подписчики восторженно отреагировали на снимок. Они считают, что в скором времени артисты представят новую композицию, спетую дуэтом. За свою карьеру Ани Лорак записала немало песен с коллегами по сцене. Так, например, она сотрудничала с Григорием Лепсом и Эмином Агаларовым, однако самые яркие и эмоциональные треки она исполнила именно с Лазаревым.

«Ну наконец-то!!! Мы ждали этого десять лет! Это будет взрыв!»; «Боже это сон? Долгожданный дуэт! Скорей бы!»; «Какие вы красивые! Очень ждем совместную песню! Каролин, скоро выйдет?» — поинтересовались фолловеры в комментариях.

Недавно певица Ани Лорак в одном из интервью намекнула, получала ли предложения личного характера от продюсера Константина Меладзе. По словам певицы, она отказала, поскольку такой путь к славе ее не устроил. Певец Валерий Меладзе эмоционально отреагировал на вопросы журналистов о высказываниях Лорак в адрес своего брата.